Confianza de empresarios en Colombia registra retrocesos en mayo de 2026

La Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo reveló los resultados correspondientes a mayo de 2026, mostrando una tendencia a la baja tanto en el Índice de Confianza Comercial (ICCO) como en el Índice de Confianza Industrial (ICI) respecto al mes anterior.
En primer lugar, la confianza comercial se ubicó en 20,5 %, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales (pp) frente al registro de abril (21,8 %). Al realizar la comparación anual, el índice también mostró un leve retroceso de 0,5 pp frente a mayo de 2025, cuando alcanzó el 21 %.
La caída mensual se explica por la desmejora en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio (-7,5 pp). Este descenso fue compensado parcialmente por un aumento de 2,5 pp en las expectativas económicas para el próximo semestre y una reducción de 1 pp en el nivel de existencias.
Por su parte, el promedio móvil trimestral del ICCO se situó en 21,7 %, marcando una disminución de 0,7 pp frente al mes anterior.
En segundo lugar, la confianza industrial se situó en -2,9 % en mayo de este año, evidenciando una disminución de 1 pp respecto a abril (-1,9 %). Se trata del deterioro es más pronunciado en términos anuales, con una caída de 9 pp frente al 6,1 % registrado en mayo de 2025.
De acuerdo con Fedesarrollo, el comportamiento mensual negativo del indicador respondió a un incremento de 4,2 pp en el nivel de existencias y una caída de 2,1 pp en las expectativas de producción para el próximo trimestre. Estos efectos negativos fueron compensados parcialmente por un aumento de 3,1 pp en el volumen actual de pedidos.
El promedio móvil trimestral del ICI se ubicó en -2,3 %, presentando una caída de 1,2 pp frente al registro de abril.
Inversión, capacidad y construcción
En cuanto a los resultados trimestrales, la industria reportó en mayo una utilización del 72,3 % de la capacidad instalada, lo que representa un incremento de 1,4 pp frente a la medición de febrero de 2026.
También se registró una mejora en la percepción sobre las condiciones para invertir. El balance sobre las condiciones económicas aumentó 2,2 pp (ubicándose en -23,8 %), mientras que la favorabilidad de las condiciones sociopolíticas mejoró 3,3 pp (situándose en -46,7 %) en comparación con febrero de 2026.
Por su parte, el balance de la situación económica actual de las empresas del sector construcción se ubicó en -18,1 %, una disminución de 0,8 pp frente al trimestre anterior. Así mismo, las expectativas de construcción para el próximo trimestre presentaron una leve caída de 0,3 pp, situándose en -7,6 %. Sin embargo, el indicador del ritmo de construcción mostró una mejoría al subir 1,1 pp frente al trimestre anterior, alcanzando un balance de -26,3 %.
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