Confianza del consumidor volvió a caer en Colombia luego de tres meses; hogares ven una peor situación económica

En agosto, la confianza del consumidor disminuyó en cuatro de las cinco ciudades analizadas: Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali.

Confianza del consumidor
Imagen generada con la IA Gemini con fines ilustrativos.

Tras registrar aumentos por tres meses consecutivos, la confianza del consumidor en Colombia volvió a desmejorar en agosto y se ubicó 7,7 puntos porcentuales (pp) por debajo de la del mes anterior.

De acuerdo con Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de -2,4 %, cuando un mes atrás había sido del 5,3 %. Sin embargo, cuando se compara con el dato de agosto de 2024 (-15,3 %), el ICC mejora en 12,9 pp.

Confianza del consumidor a agosto de 2025
Fuente: Fedesarrollo.

Así mismo, los resultados de lo corrido del tercer trimestre del año (julio y agosto) dejan ver un incremento en la confianza de los consumidores y en la valoración sobre la situación de sus hogares y del país respecto a los del segundo trimestre (pasó de -3,4 % a 1,5 %).

Por el contrario, la disposición a comprar bienes durables disminuyó, respecto al trimestre anterior.

El centro de investigación económica explicó que el resultado de agosto obedeció a una caída de 12,2 pp en el Índice de Condiciones Económicas y a una disminución de 4,7 pp en el Índice de Expectativas del Consumidor.

Confianza del consumidor en agosto de 2025 por componentes
Fuente: Fedesarrollo.

El ICC está conformado por cinco componentes: tres de ellos corresponden a las expectativas de los hogares a un año y conforman el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), mientras que los dos restantes reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, estos conforman el Índice de Condiciones Económicas (ICE).

Finalmente, en agosto, la confianza del consumidor disminuyó en cuatro de las cinco ciudades analizadas (Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali) y en dos de los niveles socioeconómicos (medio y bajo), respecto a julio de 2025.

Del mismo modo, la disposición a comprar bienes durables y vehículo disminuyó, mientras que la disposición a comprar vivienda incrementó, frente a julio de 2025.

