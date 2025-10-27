Confirmado | Carlos Betancourt fue nombrado como nuevo director de la DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó el nombramiento de Carlos Emilio Betancourt Galeano como nuevo director de la entidad, tal como lo había anticipado Valora Analitik. Betancourt se venía desempeñando como viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la información oficial, Betancourt es economista y cuenta con una trayectoria profesional superior a tres décadas que abarca proyectos estadísticos, modelos de finanzas públicas y estudios sobre pobreza y exclusión social.
Además, ha ejercido la docencia en áreas como técnicas de medición económica, evaluación de proyectos, política económica y fiscal, y métodos de investigación, entre otras asignaturas relacionadas con su campo de formación.
Es egresado del programa de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y posee una maestría en Economía del Instituto Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre ellos, superintendente delegado para Acueducto y Alcantarillado, director de Economía y Finanzas Distritales de la Contraloría de Bogotá y subdirector de Análisis Macroeconómico de la Secretaría de Hacienda de la capital.
Con este nombramiento, la DIAN suma cuatro directores durante la administración del presidente Gustavo Petro: Luis Carlos Retes, Orlando Villabona, el saliente Luis Eduardo Llinás y ahora Carlos Emilio Betancourt Galeano, quien asume la dirección de una de las entidades más estratégicas del Gobierno Nacional en materia fiscal y tributaria.