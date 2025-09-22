Congreso tendrá mañana el primer debate del Presupuesto para 2026

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso están citadas mañana, 23 de septiembre, para el primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. La sesión se realizará a partir de la 1:00 p. m. y deberá concretarse antes del jueves de esta semana, según el plazo fijado por ley.
Al debate están citados el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina.
Vale recordar que, en la sesión pasada, las comisiones económicas discutieron el monto del Presupuesto del próximo año ($557 billones), pero no pudieron votarlo debido a la falta de quórum. Por lo anterior, el PGN quedó fijado en dicho valor para el próximo año, pues el último plazo era el domingo 14 de septiembre.
En su momento, varios congresistas aseguraron que el rompimiento del quórum hace parte de una estrategia para dilatar la votación que además llevan varios días denunciando. «Cuando se dieron cuenta que no tenían los votos, le dieron la orden a las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara de salirse porque prefieren no discutir», dijo el senador Mauricio Gómez Amín.
Los congresistas de oposición anticiparon que, como el Gobierno recurrió a una jugada para imponer el Presupuesto del próximo año, revisarían artículo por artículo el proyecto de ley que detalla la necesidad de recursos y el uso que se les dará en la siguiente vigencia. Su propuesta es que también la votación se repita con cada uno de los 97 artículos.
También dijeron que el futuro de la reforma tributaria o ley de financiamiento dependería de lo que se discutiera respecto al presupuesto, pues el Gobierno espera recaudar más de $23 billones por esta vía para financiar un mayor gasto.
Vale la pena recordar que se las comisiones económicas conjuntas se reunieron en seis ocasiones entre el 22 de agosto y el 9 de septiembre a puerta cerrada con el Gobierno para conocer las necesidades de financiamiento de cada cartera. Además, un encuentro adicional con ponentes y coordinadores tuvo lugar el jueves de la semana pasada y de nuevo este lunes a partir de las 9:00 de la mañana.