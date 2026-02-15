Así se comportó el consumo de los colombianos en 2025, según análisis de Bancolombia: gasto total creció 14 %

A pesar de que el uso de dinero en efectivo en Colombia sigue siendo el principal método de pago, las transacciones hechas a través de productos de débito y crédito, en los distintos bancos del país funcionan como un termómetro para entender el consumo en el país.
En el caso de Bancolombia, la entidad bancaria más grande en Colombia, los movimientos desde sus tarjetas débito y crédito permiten visualizar el comportamiento de gasto de los colombianos.
Para esto, a partir de una base de 8,3 millones de tarjetahabientes, Bancolombia elaboró un análisis a través su herramienta Plink. Con base en millones de compras realizadas en todo el país, el informe constituye una radiografía sobre cómo, dónde y en qué gastaron los colombianos a lo largo de 2025.
Lo primero que se concluye con estos datos es que hubo un incremento en el consumo, pues el monto total de las transacciones pasó de $58 billones en 2024 hasta $66,4 billones en 2025, lo que representa un aumento de 14 %.
Detalle al consumo de los colombianos según Bancolombia
El número de transacciones también subió. El año pasado se registraron 561,8 millones de transacciones desde la base de clientes medidas por la entidad bancaria de Grupo Cibest, que se traduce en un aumento de 7,8 %, lo que evidenciaría, en una primera lectura, que el monto de cada transacción fue mayor el año pasado.
Al entrar en detalle, el consumo con medios de pago electrónicos se concentró principalmente en las grandes capitales del país, según datos de Plink.
Bogotá encabezó el listado con más de 140 millones de transacciones y una facturación superior a $15 billones. Le siguió Medellín, con cerca de 94 millones de transacciones y más de $11 billones facturados, mientras que Cali registró más de 42 millones de transacciones y $5 billones en ventas.
También se destacaron Barranquilla, con cerca de 35 millones de transacciones y $3,7 billones facturados, y Cartagena, con aproximadamente 17 millones de transacciones y $1,9 billones en facturación.
Por segmentos, en estilo de vida la categoría belleza lideró el crecimiento con un alza de 14,59 % frente a 2024. Campo y mascotas registró un incremento de 14,52 %, y deportes avanzó 10,99 %, lo que evidencia una mayor prioridad por el bienestar personal y el cuidado de mascotas.
En el segmento de cotidianidad, salud encabezó con un aumento de 14,19 % en número de transacciones, seguida de movilidad y transporte (11,51 %), impulsada por plataformas digitales y pagos asociados al desplazamiento urbano, y retail y supermercados (9,82 %).
A su vez, en calidad de vida, comidas y bebidas creció 18,57 %, mientras que hogar y decoración aumentó 16,41 %, indicadores que sugieren una recuperación del consumo social y un mayor dinamismo en experiencias presenciales y adecuación del hogar.
Comportamiento del consumo por población
En términos demográficos, los millennials (24 a 41 años) concentraron la mayor proporción del gasto total en el país. Entre mujeres y hombres, este grupo representó 44,46 % y 42,73 %, respectivamente, del monto total de compras, que alcanzó $66,1 billones.
Les siguió la Generación X (42 a 57 años), con participaciones entre 30 % y 33 %, y luego las personas entre 58 y 76 años, con cerca de 16 %. Los centennials (menores de 24 años) y los mayores de 77 años fueron quienes menos utilizaron tarjetas.
Además, los niveles de ingreso medio realizaron el mayor número de transacciones, reflejando una reactivación económica en la población laboralmente activa. Aunque la modalidad presencial se mantuvo como la preferida, los canales no presenciales continuaron creciendo de manera sostenida.