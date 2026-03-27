Davivienda, Bancolombia y más bancos que cambiaron sus horarios para Semana Santa: Así operarán

Con motivo de la Semana Santa, diversas entidades financieras en Colombia ajustan sus horarios de atención al público con el fin de facilitar la planificación de los usuarios en la realización de sus trámites.
En este contexto, Bancolombia informó, mediante un comunicado, que prestará servicio en sus oficinas desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril. Durante los días jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá atención presencial al cliente, en línea con los festivos de la temporada.
La entidad también precisó que sus canales digitales continuarán operando con normalidad, lo que permitirá a los usuarios realizar transacciones sin interrupciones. De igual forma, los corresponsales bancarios y los cajeros automáticos estarán disponibles, aunque su funcionamiento dependerá de los horarios establecidos en cada ubicación.
Por su parte, el Banco de Bogotá anunció medidas similares. La atención en oficinas se mantendrá hasta el miércoles 1 de abril en su horario habitual. Posteriormente, el servicio se retomará el sábado 4 de abril bajo el esquema regular de fin de semana, mientras que la operación continua en todas sus sedes se reanudará a partir del lunes 6 de abril.
La entidad recordó que su aplicación de banca móvil, así como los cajeros automáticos, seguirán habilitados para consultas, transferencias y demás operaciones básicas.
En el caso de Davivienda, la entidad indicó que durante el lunes, martes y miércoles de Semana Santa sus oficinas principales atenderán al público entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Para el jueves y viernes no se prestará servicio presencial. El sábado 4 de abril habrá atención en jornada continua hasta el mediodía, y el lunes 6 de abril se retomarán las actividades en el horario habitual.