Claudia Delgado Maldonado es la nueva chief people officer de Procafecol (Juan Valdez)

Desde su nuevo rol en Juan Valdez, Delgado liderará la estrategia de talento y cultura organizacional.

La Promotora de Café de Colombia, Procafecol, que opera bajo la marca Juan Valdez, anunció a Claudia Delgado Maldonado como su nueva chief people officer, con varios retos en su camino.

Delgado es ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con con un MBA de la Universidad de Los Andes, donde fue reconocida con la Beca Gabriel Vega Lara por su desempeño académico y liderazgo.

Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando equipos de gestión humana en empresas multinacionales y nacionales en el sector de consumo masivo, alimentos y manufactura, entre otros.

De acuerdo con su perfil oficial, es experta en alinear la estrategia de negocio “con las necesidades de las personas, a través del diseño e implementación de procesos de transformación, cultura y desarrollo de líderes en entornos desafiantes”.

Juan Valdez
Juan Valdez Imagen: Valora Analitik.

Retos de la nueva chief people officer de Juan Valdez

Delgado también tiene experiencia en áreas de planeación financiera, evaluación de proyectos y estructuración de nuevos negocios. Adicionalmente, es Coach Ontológico Empresarial de Newfield, “lo que le ha permitido fortalecer su enfoque en el desarrollo del talento y la construcción de equipos de alto desempeño”.

De cara a sus retos en la marca de café insignia del país, como chief people officer de Juan Valdez llega a liderar la estrategia de gestión humana, apalancando esa experiencia en la consolidación de la cultura organizacional, el desarrollo del talento y el fortalecimiento de las relaciones laborales para agregar valor a la compañía, a sus colaboradores y a la comunidad.

“Su propósito es guiar la evolución del talento en la organización, alineando el crecimiento de las personas con los objetivos estratégicos de la marca”, destacó Juan Valdez.

