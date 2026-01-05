Deportivo Cali mueve el mercado: Inversión, refuerzos de lujo y pago de deudas

Deportivo Cali atraviesa una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente. El club activó una inyección significativa de capital tras la llegada del grupo inversor IDC Network de Guatemala, operación valorada en aproximadamente US$47,5 millones. Este movimiento financiero incluye recursos destinados tanto a fichajes como a estabilización económica, en un momento clave para la institución.
A cierre de 2025, Deportivo Cali registraba activos cercanos a $145.000 millones, pasivos por más de $119.000 millones y un patrimonio superior a $25.000 millones. La situación llevó al club a estructurar un plan de pago de deudas a 10 años, aprobado por la mayoría de sus acreedores, para garantizar operación estable y evitar riesgos de liquidación.
En paralelo, los ingresos del club no lograban cubrir el total de gastos operativos. En 2024, los ingresos alcanzaron cerca de $53.000 millones, mientras que costos y gastos superaron los $61.000 millones, generando pérdidas que explican la urgencia de capital y la necesidad de restructuración financiera.
Con este contexto económico, la llegada del grupo inversor IDC Network impulsa no solo el saneamiento financiero, sino también una apuesta fuerte por fichajes que buscan reposicionar al club en la Liga BetPlay 2026 y en el panorama continental.
Deportivo Cali y su millonaria inversión en fichajes
Con capital nuevo y una nueva administración empresarial, Deportivo Cali activó uno de los mercados de fichajes más potentes de los últimos años. El club azucarero cerró movimientos clave que incluyen figuras internacionales y nombres de peso en el fútbol sudamericano.
Entre los refuerzos se encuentra Pedro Gallese, arquero de la Selección de Perú, con experiencia en Copa América y Mundial. También se confirmó la llegada del mediocampista argentino ex Boca Juniors, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. Además, regresa Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino que ya fue goleador del club en 2019 y que representa una apuesta ofensiva importante.
A estos nombres se suman refuerzos para fortalecer otras líneas del equipo, con la intención de combinar experiencia internacional, conocimiento del fútbol colombiano y capacidad inmediata de rendimiento. El volante Ronaldo Pájaro y el defensor Fernando Álvarez son otras apuestas importantes que el verde vallecaucano ha confirmado, así como el casi seguro regreso del mediocampista Daniel Giraldo.
Sumado a los refuerzos ya confirmados, el grupo guatemalteco no solo mira el plano deportivo, sino que contempla desarrollar proyectos inmobiliarios alrededor del estadio, incluyendo zonas comerciales y servicios, estrategia usada por clubes europeos y algunos sudamericanos para diversificar ingresos.
Deudas, plan financiero y posibilidad de una nueva era económica para Deportivo Cali
El acuerdo de reestructuración aprobado por la Superintendencia de Sociedades contempla un plan de pagos a 10 años para atender pasivos superiores a $100.000 millones. El objetivo principal es blindar la operación del club, proteger empleo, estabilizar flujo de caja y garantizar recursos permanentes para funcionamiento deportivo.
Comparado con otros equipos del fútbol colombiano, donde más del 60 % reportó pérdidas en 2024 según análisis financieros sectoriales, la situación del Cali fue una de las más críticas. Sin embargo, es también uno de los pocos clubes que logró asegurar inversión extranjera directa, absorción de deudas y un plan económico integral.
La apuesta empresarial incluye no depender solo de taquilla, televisión y venta de jugadores. El objetivo es robustecer ingresos sostenibles, reducir presión financiera y consolidar un modelo de club moderno, alineado con tendencias internacionales.
Si el plan se cumple, el club podría convertirse en un caso de recuperación relevante dentro del fútbol colombiano, pasando de una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente a un proceso de reconstrucción con respaldo financiero y estructura empresarial.
Deportivo Cali inicia así un 2026 en el que la gestión económica será tan determinante como el rendimiento deportivo. La combinación de capital nuevo, fichajes fuertes y un plan riguroso de pagos marcará si el club logra consolidar una nueva era de estabilidad y competitividad después de años de dificultades.