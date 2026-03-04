Desde que Roa llegó a Ecopetrol la utilidad ha caído más de 50 %; él defiende su gestión y explica las razones

Los reportes trimestrales para el cierre de 2025 revelaron que Ecopetrol tuvo un descenso en sus utilidades de 52 % desde el año en que Ricardo Roa se posicionó como presidente de la compañía. Las cifras mostraron que en 2023, año de la posesión de Roa, las utilidades fueron de poco más de $19 billones, mientras que en 2025 cerraron en $9 billones. Ricardo Roa, sin embargo, defendió su gestión y explicó que la caída se debió a variables externas.
Roa indicó que en 2022 la tasa representativa del mercado fue de $4.255 y que el precio del crudo se ubicó en US$99 por barril, pero que actualmente el precio promedio se encuentra 32 % por debajo de las métricas de 2022.
“El Brent en pesos de 2021 era de $265.564 y el Brent hoy es de $276.338. Ahí está la justificación en el efecto de la tasa de cambio y la caída del precio del Brent”, dijo.
Añadió que, a su llegada en abril de 2023, la compañía recibió muchos contratos nuevos que estuvieron «afectados por una inflación de 14 %», lo que implicó un incremento en los costos.
Luego dijo que si se hiciera la comparación en condiciones estándar, con la misma tasa representativa del mercado y el mismo precio del Brent, y con precios constantes, la utilidad neta de Ecopetrol hoy estaría mostrando niveles semejantes a los de esas condiciones.
Funcionarios de Ecopetrol aclararon que Roa hacía referencia a que en 2022 el precio del petróleo se ubicaba en US$$99, con una tasa de cambio superior a $4.000.
“Tenemos un Brent que cierra en 2025 a niveles de US$63 por barril y con una tasa de cambio de $3.600, lo que nos lleva a un nivel inferior en aproximadamente 30 % al que hizo referencia el presidente, que son más o menos $256.000 por barril de petróleo”, se mencionó en la rueda de prensa.
