Reservas de petróleo de Ecopetrol tuvieron leve alza en 2025, pero las de gas decrecieron

Las reservas de Ecopetrol fueron de 1.944 millones de barriles de petróleo, 91 % de las cuales estaban ubicadas en Colombia y 9 % en Estados Unidos.
Durante la presentación de los resultados financieros, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señaló que la vida media de las reservas creció y se ubicó en 7,8 años en 2025. Las reservas de crudo, que tienen una participación de 84 %, tienen una vida media de 8,2 años, mientras que las de gas, con una participación de 10 %, tienen una vida media de 6,3 años.
Además, señaló que la compañía ha tenido una tasa de éxito en exploración de 44 %, destacando la perforación de 16 pozos y enfatizando que hay una apuesta por descubrir nuevos yacimientos de petróleo y gas.
Roa señaló que, en cuanto al 30 % de posición de reservas, este fue de 121 %, manifestando que sigue siendo uno de los mejores indicadores de la compañía, a lo que cabe agregar que esta es una cifra vital para toda compañía energética, puesto que garantiza la explotación a futuro de petróleo y gas.
“Teníamos previsto para 2030 incorporar 900 megavatios, pero en 2025 lograremos 950 megavatios de energías limpias. Esta incorporación contribuye a la descontaminación de nuestros procesos, a la eficiencia energética y también a la reducción de costos, en cuanto a la importancia de la energía en el costo de levantamiento de los crudos en nuestros campos”, dijo.
El presidente de la estatal energética manifestó que, en cuanto a refinación, se lograron 417.000 barriles diarios, indicando que esta es una de las cargas más altas en la historia.
A lo que adicionó que las eficiencias que la compañía logró se ubicaron en $6,6 billones, siendo el máximo histórico en este rubro.
Roa señaló que se logró una ampliación en la capacidad de transporte de 122.000 barriles gracias a conversiones en los sistemas de Coveñas Ayacucho y la expansión en la capacidad de oleoductos y también de Bosque en Pozos Colorados.
“En refinación, teníamos un margen bruto de refinación de 10 dólares por barril; ahora obtuvimos 13,1 dólares por barril, con lo cual los resultados en ese segmento crecieron”, expresó.
El balance del gas de Ecopetrol, según Ricardo Roa
Estamos a meses de que entre la primera molécula de gas a la regasificadora de Buenaventura, que tiene 60 Giga BTU día, y entraría para el tercer trimestre de 2026.
La adición de la regasificadora de Buenaventura entra en el tercer trimestre de 2026 en Puerto Bahía, Cartagena, proyecto en el cual avanza con las empresas BT Petróleo y Frontera Energy. El punto de regasificación localizado en Cartagena estaría listo en diciembre de 2026, mientras que CoVeñas, ubicado en Sucre, espera viabilidad técnica hacia 2029.
Contexto del sector energético:
El presidente de la estatal energética señaló que hay complejas situaciones en el sector energético, no solamente para Ecopetrol, sino para cualquier compañía.
Según lo manifestó, los precios del Brent en 2024 se ubicaban en US$80 por barril y tuvieron un descenso de 15 % en 2025, cuando llegaron a US$68por barril.
La compañía agregó que el margen Ebitda se mantiene estable, expresando que 51 % se destinó a producción y exploración, 24 % a transporte, 19 % a transmisión de energía y vida, y 6 % a refinación, a lo que agregó que en este segmento hubo un incremento en el EBITDA de 20 % respecto a las cifras de 2024.
Pero añadió que no hubo cambios metodológicos en cuanto al indicador del índice de reposición de reservas.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también señaló que hubo transferencias de la nación por $35 billones, manifestando que la compañía le está aportando a la nación $180 billones, sumando impuestos y regalías.
“Somos una de las compañías que más genera retornos a los accionistas. Esto es producto de la generación de valor al mercado y de los dividendos que se entregan anualmente. Ya se había acordado en la asamblea una propuesta de distribución de dividendos: van a ser $110 por acción”.