Dimayor sanciona a Nacional y Medellín con partidos a puerta cerrada y millonarias multas

La Dimayor confirmó sanciones contra Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín tras los hechos violentos ocurridos en la final de la Copa BetPlay 2025, disputada el 17 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot. El Comité Disciplinario emitió la Resolución 134 de 2025 con las penas determinadas para ambos clubes.
El ‘Poderoso’ fue sancionado con seis partidos a puerta cerrada en todas sus plazas como local en la Copa BetPlay, y una multa económica de $3.914.625. Por su parte, Nacional recibió tres partidos a puerta cerrada en la misma competencia y la misma multa económica de $3.914.625, según la disposición de Dimayor.
Los hechos que motivaron estas sanciones ocurrieron tras el pitazo final del árbitro Wilmar Roldán en el partido de vuelta de la final, cuando los hinchas del Medellín empezaron a invadir el terreno de juego, arrojaron vallas de seguridad y evitaron la premiación del título para Atlético Nacional, que ganó 1-0. La situación escaló cuando miembros de las barras de ambos equipos se enfrentaron físicamente en el campo, generando una batalla campal en plena cancha.
Los informes oficiales detallan que los disturbios dejaron 59 personas heridas, incluyendo 7 policías, además de daños materiales en el estadio y equipos de transmisión televisiva. El incidente también incluyó agresiones a periodistas de medios locales, según las actas disciplinarias.
La sanción de Dimayor se limitará únicamente a la Copa BetPlay, por lo que los partidos de Liga BetPlay no están afectados por las puertas cerradas. Ambos equipos disputarán esta competición en fases finales, ya que aseguraron su participación internacional en 2026 por su rendimiento en el año calendario. Las multas deberán pagarse dentro de los términos legales establecidos por Dimayor, y las sanciones deportivas pueden ser apeladas por los clubes.
Multas y sanciones en Colombia y a nivel internacional
Las sanciones económicas para ambos clubes son iguales en monto, pero difieren en extensión deportiva. Medellín afronta el doble de fechas a puerta cerrada que Nacional debido a la valoración del comité sobre la responsabilidad del local en los controles de seguridad del estadio.
El Comité Disciplinario señaló que el equipo local no cumplió con las medidas de seguridad sugeridas, como la instalación de vallas dobles, lo que agravó la situación de control de las tribunas y facilitó la invasión del campo.
Las sanciones de Dimayor reflejan una postura estricta frente a la violencia en el fútbol colombiano. A nivel internacional, sanciones similares han ocurrido, por ejemplo, en ligas europeas donde clubes han enfrentado multas superiores a 100.000 euros y partidos a puerta cerrada por incidentes entre aficionados rivales, aunque los montos y medidas dependen de la severidad de los hechos y del marco regulatorio de cada federación.
Una comparación interesante es la relación entre las multas deportivas y el salario mínimo legal. Con el nuevo salario vital de 2026, ese mismo monto representará menos de dos meses de ingresos mínimos para un trabajador que reciba el salario con auxilio de transporte. Esta diferencia evidencia cómo los cambios en el salario mínimo pueden alterar la percepción y el peso real de sanciones económicas en la economía colombiana, afectando tanto a clubes como a otros sectores que utilizan el salario mínimo como referencia financiera y social.
Recomendado: Reconocido árbitro del fútbol colombiano es sancionado de por vida por decisión polémica
La sanción oficializada por Dimayor busca enviar un mensaje claro sobre el combate a la violencia en los estadios, en un momento en que el fútbol profesional colombiano busca recuperar indicadores de asistencia y seguridad en el deporte.