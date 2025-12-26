El dólar en Colombia inició la jornada de este viernes 26 de diciembre con una disminución frente al cierre anterior, en una sesión marcada por baja liquidez y pocos referentes macroeconómicos internacionales debido a la temporada de fin de año.
De acuerdo con el mercado, la divisa estadounidense abrió en $3.718, lo que representa una caída de $20 frente al cierre del pasado miércoles 24 de diciembre, cuando terminó en $3.738.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy se ubica en $3.706,94.
En los primeros minutos de negociación, el dólar se ha movido en un rango entre un mínimo de $3.702,40 y un máximo de $3.718, mostrando presiones bajistas desde el inicio de la sesión.
Precio del dólar se mueve cerca de los $3.700
Según el análisis de Credicorp Capital, la jornada arranca con un entorno externo tranquilo. “No hay noticias económicas de relevancia en el calendario y los mercados internacionales operan de manera estable”, señalaron los analistas en su informe diario.
En el frente internacional, el índice dólar (DXY) se mantiene sobre los 98 puntos, mientras que el petróleo Brent opera por encima de los US$62 por barril. A su vez, los futuros de los principales índices accionarios de Estados Unidos muestran variaciones marginales.
En la región, el comportamiento cambiario es mixto. “El real brasileño opera cerca de 5,55, el peso mexicano se mantiene por debajo de 18 y el peso chileno ronda los 9,06”, detalló Credicorp Capital.
A nivel local, el mercado sigue atento al anuncio del incremento del salario mínimo, así como a los recientes movimientos del Gobierno en el frente financiero. “Tras la operación con el inversionista PIMCO, existe la posibilidad de que se estén monetizando nuevamente recursos por hasta US$4.000 millones, lo que continúa generando presión vendedora en el mercado cambiario”.
Destacado: MinHacienda ya tiene US$6.000 millones por venta de TES a Pimco; vendría colocación privada de deuda externa
Desde el punto de vista técnico, el nivel clave para la jornada vuelve a ser la zona de los $3.700. “Estamos aperturando cerca de $3.718 y, mientras persista la presión en venta, el mercado podría volver a probar los $3.700”, indicó Credicorp.
A la baja, los soportes se ubican en $3.690 y $3.685, mínimos del año, mientras que al alza los primeros niveles de resistencia están en $3.720 y $3.750
—