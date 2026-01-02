Dólar en Colombia arranca 2026 a la baja: Nuevos impuestos y salario mínimo siguen condicionando

En su primera sesión oficial del 2026, el dólar en Colombia arrancó en los $3.773, lo que da cuenta de un descenso de $8 frente al cierre anterior ($3.780).
De momento, la moneda estadounidense alcanza un nivel máximo del orden de los $3.773, mientras que el valor mínimo es de $3.770.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.771 mostrando un aumento de $14 cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera ($3.757).
Entre las determinantes más importantes del dólar en Colombia, los nuevos llamados de atención sobre lo que sean los efectos en la inflación del aumento del 23 % del salario mínimo condicionan buena parte de la confianza de los analistas.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
Las expectativas de inflación y tasas de interés suben con fuerza, mientras el gobierno del presidente Petro oficializa nuevos impuestos.
Aseguradoras y grandes empresas señalan que los cambios decretados en la emergencia económica serán un nuevo golpe para el empleo y el bolsillo de los hogares.
De momento, los analistas del mercado local esperan un comportamiento “estable” del dólar en Colombia para este año, viendo un precio promedio cercano a los $3.800.
En el plano externo, el mercado está pendiente de la escalada de tensiones en Asia y Europa, con el conflicto, de un lado, entre Japón y China, y, del otro lado, entre Rusia y Ucrania.
Finalmente, se espera un nuevo llamado de Trump a la FED para que siga reduciendo sus tasas de interés y de esta manera crezca la economía estadounidense desde el lado del consumo.
