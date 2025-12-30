Dólar en Colombia cerró 2025 en $3.780, cayó más de $600 en el año; deuda pública también se desvalorizó

El dólar estadounidense registró un nuevo avance en el mercado colombiano durante la última jornada del año. El precio de cierre se estableció en $3.780, lo que representa un incremento frente al último dato de ayer, que fue de $3.754,77.
La divisa abrió la sesión en $3.730 y experimentó una jornada de alta volatilidad, oscilando entre un mínimo de $3.711 y un máximo que alcanzó los $3.800,80. Este comportamiento contrastó con el de la región, donde monedas de Brasil, México y Chile registraron revaluaciones.
Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital, señaló que este martes se presentaron flujos encontrados. Por un lado, el Gobierno Nacional continuó monetizando parte de su reciente emisión; no obstante, se observó «algo de castigo a TES locales», lo que impulsó la cotización al alza hacia el final de la sesión.
El mercado validó los $3.730 como una zona clave de negociación, manteniéndose dentro del rango anticipado por los analistas de Credicorp Capital entre los $3.685 y los $3.800.
Vale la pena recordar que el dólar en Colombia arrancó el año con un precio de $4.415 el 2 de enero de 2025 y lo cierra en $3.780, esto es $635 por debajo de la primera cifra.
Volatilidad en el petróleo tras advertencias de Donald Trump
Los precios del crudo mostraron un ligero retroceso, revirtiendo la tendencia de repunte reciente a pesar del complejo panorama geopolítico.
El barril WTI se ubicó en US$57,98 (-0,17 %) y el Brent en US$61,32 (-0,28 %).
El mercado reaccionó a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció posibles represalias contra Irán en caso de que este país retome su capacidad nuclear. Además, persiste el endurecimiento de acciones contra el sector energético venezolano, con cierres de pozos y ataques a su infraestructura.
Aunque hubo saltos al alza por la incertidumbre en las negociaciones Rusia-Ucrania, el mercado del crudo ligero empezó a ver cómo parte de la fuerza salía del mercado. El desempeño anual sigue debilitado por el descuento de una sobreoferta global.
Noticias económicas
El DANE reveló que la tasa de desocupación en Colombia para noviembre de 2025 se ubicó en el 7 %. Esto representa una disminución de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024. A pesar de la mejora, la cifra indica que aún hay cerca de 1,8 millones de personas sin empleo en el país.
En el frente internacional, los precios de la vivienda en Estados Unidos se aceleraron un 1,4 % interanual en octubre. Este incremento se atribuyó a una mayor oferta de unidades disponibles en el mercado estadounidense.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 1,30 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Según analistas, el día de hoy la curva de TES colombianos en pesos, medido por el ETF GXTESCOL, presentó la caída más representativa del año, tras alcanzar una desvalorización del 1,61 % alrededor del mediodía, como resultado de la incertidumbre generada por el incremento del salario mínimo y sus implicaciones tanto en el déficit fiscal como en la política monetaria del Banco de la República.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 11,420 %, mientras que el dato anterior fue de 12,050 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,900 % y la jornada previa finalizaron en 12,699 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,867 %, mientras que el dato anterior fue de 12,448 %.
—