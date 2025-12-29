Dólar en Colombia repunta con fuerza a la espera del anuncio del «salario mínimo vital»; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense inició la última semana del año con un marcado repunte en el mercado colombiano, revirtiendo la tendencia bajista del cierre de la semana anterior. El precio de cierre se estableció en $3.754,77, lo que representa un incremento de $69,67 frente al último dato del viernes pasado, que fue de $3.685,10.
La divisa abrió la jornada en $3.699 y mostró una tendencia alcista constante, alcanzando su valor máximo del día justo en el cierre ($3.754,77), mientras que el mínimo se registró en $3.695.
El movimiento del peso colombiano se alineó con la tendencia regional en un entorno de fortalecimiento del billete verde a nivel internacional.
El índice DXY se movió levemente al alza y volvió a cotizar arriba de los 98 puntos. En la región, las monedas locales arrancaron la semana devaluando frente al dólar, según Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital.
El experto señaló que el viernes pasado la sesión fue a la baja, marcada por el flujo de divisas que está ingresando al país por parte del Gobierno en medio de las operaciones de manejo de deuda. Aunque se anticipaba un repunte hacia la zona de $3.720, la presión compradora llevó la tasa de cambio a niveles superiores.
De continuar un flujo vendedor eventual, Credicorp Capital no descarta que se pueda romper el mínimo del año de $3.685 para tocar un nuevo piso, aunque el contexto global actual favorece el repunte.
Petróleo avanza por tensiones y expectativas en china
Los precios del crudo registraron avances superiores al 2 %, impulsados por factores geopolíticos y señales de política fiscal.
El barril WTI cerró en US$58,17 (+2,52 %) y el Brent en US$61,50 (+2,09 %). No obstante, el sesgo estructural sigue siendo frágil por el descuento de una sobreoferta global hacia el próximo año.
Estos valores están respaldados por el aumento de tensiones en Medio Oriente, las fricciones con Venezuela y la persistencia del conflicto en Ucrania. Además, el anuncio de una política fiscal más expansiva en China refuerza las expectativas de demanda futura.
En el ámbito diplomático, la Casa Blanca calificó como «positiva» la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin para detener la guerra en Ucrania.
Expectativa frente al salario mínimo de 2026
El centro de la atención económica y social en Colombia se desplaza hacia la noche de este lunes, cuando el presidente Gustavo Petro hablará al país para anunciar el salario de 2026 bajo el concepto de “salario mínimo vital”.
Desde la semana pasada circula un supuesto decreto que plantea un incremento del 23 % en la remuneración básica. De confirmarse, el salario mínimo mensual se situaría en $1.750.905 (sin auxilio de transporte), un ajuste que el mercado vigila de cerca por sus posibles efectos en la inflación y la política monetaria.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 1,22 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 12,050 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,699 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,448 %.
—