Dólar en Colombia arranca con leve alza a la espera de noticias clave sobre tasas en EE. UU.

El dólar en Colombia arranca sesión en los $3.605, según datos de Credicorp Capital, lo que son $3 más cuando se compara con el cierre de este jueves 22 de enero.
De momento, la moneda estadounidense da cuenta de un precio máximo de $3.610, mientras que el valor mínimo alcanza los $3.605.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.607, lo que es $13 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
En el plano nacional, el dólar en Colombia sigue a la expectativa de lo que defina la Corte Constitucional sobre la emergencia económica decretada por el gobierno Petro y que decidió extenderla durante las últimas horas.
Lo que mueve al dólar en Colombia
A ojos de los gremios empresariales y las gobernaciones, las decisiones tomadas en materia impositiva van a ser un golpe complejo de atender para las empresas y una nueva presión para los precios.
Al tiempo que las decisiones sobre el recorte en el precio de la gasolina podrían ayudar a bajar la presión sobre la inflación, aunque las expectativas se mantienen en un indicador del orden del 7 %.
Del lado internacional, el mercado externo se mantiene pendiente de dos escenarios con foco en Estados Unidos, lo que decida la FED sobre las tasas de interés, entendiendo que las expectativas están divididas entre quienes creen que se mantendrán y quienes aseguran que habrá un recorte.
Del otro lado, hay un relajamiento de tensiones entre el gobierno Trump y Europa por la supuesta imposición de nuevos aranceles, en medio de la negociación de Estados Unidos para quedarse con Groenlandia.
