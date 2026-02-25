Dólar en Colombia abre a la baja; el mercado digiere los nuevos impuestos locales y el discurso de Trump

La divisa estadounidense inició la jornada de este miércoles con una leve corrección a la baja, abriendo en $3.697,51, lo que representa un descenso de casi $7 frente al cierre de ayer ($3.704).
A pesar de este respiro, la moneda se mantiene en la parte alta de su rango táctico, mientras los inversionistas evalúan el impacto de una nueva carga tributaria en Colombia y el tono desafiante del presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión.
Según el reporte de JP Tactical Trading, la tasa de cambio en Colombia se sitúa nuevamente en la zona alta de sus modelos de seguimiento. Además, a nivel internacional, el índice DXY se mantiene firme en los 97,8 puntos, mostrando una fase de consolidación con flujos muy equilibrados entre compradores y vendedores.
Por ahora, de acuerdo con la firma, no hay catalizadores lo suficientemente fuertes como para romper el rango lateral en el que se ha movido la moneda global durante las últimas sesiones.
Noticias de Colombia y EE. UU.
Este miércoles genera ruido en Colombia la expedición de cinco decretos de emergencia para atender la crisis climática en ocho departamentos del país. Lo que más ha llamado la atención de los mercados es el decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas.
Así, a las empresas con patrimonio líquido igual o superior a los $10.454 millones (200.000 UVT) al 1 de marzo de 2026 se aplicará una tarifa general del 0,5 %, pero será del 1,6 % para el sector financiero y las empresas extractivas (carbón y petróleo).
Este nuevo gravamen busca financiar la reactivación productiva en las zonas afectadas, pero genera una nueva variable de presión sobre el flujo de capitales corporativos.
Por otra parte, la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) publicada por Fedesarrollo reveló que mientras que en enero de este año la confianza en el comercio experimentó una recuperación, impulsado por mejores expectativas y una optimización en sus niveles de inventario, el sector industrial registró un ligero retroceso, debido a una caída en el volumen de pedidos actuales.
En noticias internacionales, el presidente Donald Trump ofreció anoche su discurso del Estado de la Unión, asegurando que «Estados Unidos está de vuelta» y destacando avances en seguridad fronteriza y lucha contra los carteles.
En materia económica, Trump dejó claro que procederá con su agenda arancelaria, ignorando el reciente revés del Tribunal Supremo. No obstante, los analistas advierten que su margen de maniobra es ahora más limitado, pues cualquier arancel adicional bajo la Ley de Poderes Económicos necesitará la aprobación del Congreso.
Este freno legal ha evitado, de momento, un salto mayor en la fortaleza del dólar a nivel mundial.
Petróleo: Presión militar antes de la cita en Ginebra
Los precios del crudo suben ligeramente este miércoles, manteniéndose en niveles máximos de siete meses.
Ambos contratos registran un alza del 0,35 %, cotizando en US$65,8 en el caso del WTI y en US$70,8 para el Brent.
El mercado energético está en vilo por el posicionamiento de fuerzas militares estadounidenses en Oriente Próximo, una estrategia de presión antes de que los enviados de Washington (incluidos el político Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff) se reúnan mañana jueves en Ginebra con representantes iraníes. El objetivo es forzar un acuerdo nuclear que evite un conflicto abierto en la región.
