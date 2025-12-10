Dólar en Colombia abre a la baja, mientras la FED se prepara para un posible recorte de tasas hoy

La divisa norteamericana comenzó la sesión de hoy con una ligera depreciación. El dólar abrió en $3.860, ubicándose justo por debajo del precio de cierre de ayer, que fue de $3.865.
La jornada está marcada por la intensa expectativa que rodea a la decisión de la Reserva Federal programada para hoy, lo que mantiene al dólar global en un comportamiento lateral y a la divisa local cerca de su resistencia técnica.
Analistas de JP Tactical Trading recordaron que, en el mercado local, la cotización de la divisa se ha mantenido cerca de la zona de fuerte techo entre $3.855 y $3.890. La expectativa es que este rango continúe siendo respetado, dada la falta de compradores en la región.
Petróleo sube ligeramente impulsado por caída de reservas
Los precios del petróleo suben ligeramente hoy. Los inversores sopesan una fuerte caída en las reservas de crudo estadounidenses, las conversaciones de paz en Ucrania y un posible recorte de tipos por parte de la FED.
Los futuros del Brent subieron un 0,2 % hasta los US$62,05 por barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. aumentaron un 0,2 % hasta los US$58,38 por barril.
La confianza del crudo recibió un impulso de corto plazo debido a los datos del American Petroleum Institute, publicados ayer, que mostraron que las reservas comerciales de crudo estadounidenses cayeron en 4,8 millones de barriles en la semana hasta el 5 de diciembre, una reducción mucho mayor a la esperada que sugiere una demanda más fuerte o una oferta más ajustada.
La FED llega dividida a la reunión de tasas
La jornada está totalmente dominada por la Reserva Federal, que hoy podría anunciar su tercer recorte consecutivo de tasas. Esto la ubicaría en un rango que va de 3,5 % a 3,75 %.
El mercado confía en que la FED probablemente recortará los tipos de interés al concluir su reunión, con probabilidades cercanas al 88 %. Sin embargo, el avance lento de la inflación genera dudas dentro del banco central y complica que el presidente Jerome Powell pueda anticipar nuevos recortes en los próximos meses.
La falta de datos frescos por el cierre del Gobierno y la presión política complican el panorama. Además, los responsables de la política monetaria podrían estar inusualmente divididos, lo que podría llevar a varios votos en contra. Las proyecciones y el comunicado reflejarían esta falta de consenso, con expectativas de un crecimiento algo mejor para 2025, una ligera alza en el desempleo y un mensaje más prudente sobre los pasos futuros.
En noticias locales, la deuda externa total en Colombia registró un nuevo máximo histórico al cierre de septiembre de 2025 y se ubicó en US$211.584,32 millones, según cifras preliminares del Banco de la República. Sin embargo, el indicador como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 48,6 %, un valor por debajo del 48,8 % reportado en agosto.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia no muestra variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
