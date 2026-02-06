Dólar en Colombia abre a la baja tras superar la barrera de $3.700; mercado, en vilo por dato de inflación

El dólar estadounidense inició la jornada de este viernes con un importante retroceso en el mercado cambiario colombiano. La divisa abrió en $3.681, registrando una caída de $29 frente al cierre de ayer, que se situó en $3.710.
La tasa de cambio local se encuentra bajo la lupa, debido a recientes estrategias de acumulación de reservas del Gobierno y la publicación inminente de los datos de inflación de enero de 2026.
Según el reporte de JP Tactical Trading, el peso colombiano ha venido respetando la zona de techo de los $3.700. Los expertos creen que un factor determinante en el comportamiento reciente del peso ha sido la intervención oficial.
Ayer, Javier Cuéllar, director de Crédito Público, reveló que se han comprado más de US$2.000 millones en el mercado spot en lo que va del año. Esta estrategia ha sido fundamental para la estabilidad y apreciación del peso en meses previos.
De hecho, el peso colombiano ha mostrado debilidad frente a otras monedas emergentes debido a compras masivas de dólares por parte del Gobierno. Se espera una colocación de deuda local por US$6.000 millones para garantizar la sostenibilidad económica.
A nivel global, el dólar se mantiene en niveles de consolidación, de acuerdo con la firma. El índice DXY respeta una zona de piso en los 97,8 puntos, mientras que las divisas de la región parecen estar respetando sus niveles máximos (techos) actuales.
Petróleo: Regresa la prima de riesgo geopolítico
Los precios del crudo recuperan terreno este viernes debido al estancamiento de las negociaciones con Irán, lo que ha vuelto a encender las alarmas sobre el suministro global.
El Brent vuelve a superar la barrera de los US$68, reflejando la cautela de los operadores ante la falta de acuerdos diplomáticos en Oriente Medio, lo que añade presión alcista a las materias primas.
Por su parte, la referencia WTI de EE. UU. sube un 1,22 % hasta los US$64,06.
Noticias del día: Inflación en Colombia y consumo en EE. UU.
El DANE revelará hoy el dato de inflación correspondiente al primer mes de 2026. El consenso del mercado, según la encuesta de expectativas del Banco de la República, sugiere que el indicador se ubicará en torno al 5,3 %. Un dato por encima de esta cifra podría presionar al emisor a mantener o elevar las tasas de interés.
Además, la Universidad de Michigan publicará la lectura preliminar de febrero sobre la confianza de los consumidores en Estados Unidos. Los analistas prevén una ligera caída respecto a enero, manteniendo el indicador en niveles históricamente bajos, lo que refleja una percepción de debilidad en la mayor economía del mundo pese a la estabilidad del dólar.
—