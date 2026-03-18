Dólar en Colombia abre al alza en día clave para decisión de la FED

El mercado cambiario en Colombia inicia la jornada con un leve repunte, abriendo en $3.710. Esto representa un incremento de $16,68 frente al cierre de ayer ($3.693,32), en una mañana de «calma tensa» donde los inversionistas globales contienen el aliento a la espera de la decisión de la Reserva Federal y vigilan la efectividad de las operaciones militares en el Golfo Pérsico.
Hoy, a la 1:00 p. m. (hora Colombia), la Reserva Federal (FED) anunciará su decisión de tasas de interés. El 99,1 % del mercado apuesta por una pausa (mantener las tasas en el rango de 3,5 % a 3,75 %), pero el foco real estará en la rueda de prensa de Jerome Powell. Al ser una de sus últimas intervenciones antes de dejar el cargo en mayo, sus palabras sobre el impacto del shock petrolero en la inflación serán determinantes.
Según JP Tactical Trading, el dólar global está cediendo terreno tras respetar el techo de los 100,30 puntos. Esto ocurre mientras el mercado intenta reagruparse tras el impacto inicial de la guerra.
Por su parte, Rodrigo Lama, de Global66, sugiere que, si el mensaje de la FED es equilibrado y las tensiones en Oriente Próximo pierden intensidad, el USD/COP tendría espacio para retomar una senda bajista hacia los $3.650.
Petróleo se mueve según la actividad militar
Los precios del petróleo registran una leve caída hoy, a pesar de que la actividad militar no cesa.
Así, los futuros del crudo Brent, el referente mundial, caen un 1,3 % hasta los US$102,10 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate pierden un 2,3 % hasta los US$93,25 por barril.
EE. UU. utilizó bombas de 5.000 libras contra sitios de misiles iraníes para intentar asegurar el paso por el Estrecho de Ormuz.
Además, el mercado recibió con alivio la reanudación de exportaciones desde los campos de Kirkuk (Irak) hacia Turquía, lo que compensa parcialmente el bloqueo en Ormuz.
Con la gasolina en EE. UU. en sus niveles más altos desde 2023, Donald Trump enfrenta una presión interna creciente de cara a las elecciones de noviembre, lo que podría acelerar la búsqueda de una salida al conflicto.
En un movimiento que añade incertidumbre a las alianzas globales, el presidente Trump ha descartado la necesidad de apoyo de la OTAN en Medio Oriente. Mientras tanto, Teherán asegura estar listo para una defensa prolongada, manteniendo el riesgo de una interrupción total del suministro energético global si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado.
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