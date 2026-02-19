Dólar en Colombia abre al alza: Tensiones en el Golfo Pérsico y una FED dividida mueven el mercado

El dólar estadounidense amanece con fuerza este jueves en el mercado colombiano, abriendo en $3.694,90. Este valor marca un incremento de casi $14 frente al cierre de ayer ($3.681), consolidando la tendencia alcista que se viene gestando desde mediados de la semana.
De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar en Colombia mantiene el impulso observado desde ayer. A nivel internacional, el billete verde (Índice DXY) sigue moviéndose dentro de un canal lateral, respetando sus niveles de soporte, pero sin lograr aún un rompimiento definitivo.
La firma destacó que los flujos de compra y venta se mantienen equilibrados, lo que sugiere que el mercado está acumulando energía para un movimiento mayor.
Los analistas siguen discutiendo las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal, publicadas ayer, las cuales revelaron un panorama de espera vigilante que no terminó de convencer a los mercados que esperaban recortes de tasas pronto.
Mientras algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prefieren pausar cualquier movimiento hasta ver una desinflación clara, otros advirtieron que no descartan nuevas alzas si los precios se mantienen rebeldes por encima del objetivo del 2 %.
Petróleo: Brent supera los US$70 tras amenazas de guerra
Los precios del crudo registran subidas esta mañana, impulsados por un panorama geopolítico que se torna cada vez más complejo en Oriente Próximo.
El Brent (referencia Europa) escala un 0,87 % situándose en US$70,97 por barril, mientras el WTI (referencia EE. UU.) sube un 1,01 % hasta los US$65,69.
Este repunte se suma al del cierre de ayer (+4 %) y responde a factores como un mayor movimiento naval y militar en el Golfo Pérsico, que ha disparado las alarmas sobre la vulnerabilidad del suministro, y el desvanecimiento de las esperanzas de un alivio en las sanciones energéticas rusas tras el fracaso de las últimas conversaciones de paz, que cerraron sin avances.
Por su parte, datos del American Petroleum Institute (API) mostraron una caída de 609.000 barriles en las existencias de crudo de Estados Unidos, lo que sugiere un mercado más ajustado de lo previsto. Hoy se esperan las cifras oficiales de la Agencia Internacional de Energía (EIA) para confirmar esta tendencia.
