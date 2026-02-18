El dólar estadounidense interrumpió su racha bajista en el mercado colombiano, registrando un repunte que lo llevó a recuperar el terreno perdido en las últimas sesiones. La divisa cerró la jornada en $3.681, lo que representa un incremento de $32 frente al último dato de ayer ($3.649).
La moneda abrió prácticamente plana en $3.648,90 y, tras tocar un mínimo de $3.647, inició un ascenso sostenido, alcanzando un máximo de $3.690 al cierre de la sesión. Este movimiento estuvo alineado con el fortalecimiento del índice DXY, que escaló a 97,56 puntos (+0,42 %).
JP Tactical Trading señaló que, tras una jornada de flujos equilibrados, se observó un impulso alcista al cierre, reflejando un cambio de sentimiento táctico en los operadores locales.
El repunte de la divisa se explica por un entorno internacional de mayor demanda por activos en dólares. Alejandro Guerrero de Credicorp Capital, destacó que el mercado viene buscando pistas sobre la velocidad de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, de los cuales ya se descuentan al menos dos para este año, las cuales se definirán con la publicación de las minutas esta tarde.
Petróleo supera los US$70 en medio de tensiones y alivio de oferta
El mercado energético vivió una jornada de alta volatilidad con avances significativos en los precios de referencia del petróleo.
El barril Brent superó la barrera de los US$70 (4,21 %), mientras que el WTI subió a US$64,97 (+4,35 %).
Aunque existe un entendimiento preliminar entre EE. UU. e Irán sobre el tema nuclear, la persistencia del despliegue militar en el Estrecho de Ormuz y la mediación en el conflicto Rusia-Ucrania mantienen la prima de riesgo elevada, opacando el alivio de oferta proveniente de Kazajistán.
CARF anticipa déficit fiscal de 2025
En el plano local, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reveló una estimación de que el déficit fiscal total de 2025 se situó en el 6,3 % del PIB, una cifra mejor a la meta del Gobierno (7,1 %) e inferior al registro de 2024 (6,7 %).
No obstante, el déficit primario (que no incluye intereses de deuda) se desvió de la meta, cerrando en un 3,4 %, por encima del 2,4 % proyectado inicialmente. Este dato sugiere una presión persistente en el gasto del Gobierno Nacional Central.
Por otra parte, la producción industrial en Estados Unidos registró un aumento del 0,7 % en enero, su mayor incremento en casi un año. Este dinamismo en las manufacturas y servicios públicos fortaleció al billete verde globalmente.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,31 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,601 %; la jornada anterior registraron un 11,980 % al final de la jornada.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,990 % desde los 12,980 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,290 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,230 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,601 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,500 %.
