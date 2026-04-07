Dólar en Colombia abre con leve presión al alza en medio de alta tensión por ultimátum de Trump a Irán

La tasa de cambio en Colombia inicia la jornada con una leve presión al alza, abriendo en $3.690. Esto representa un incremento de $5 frente al cierre de ayer ($3.685), en una mañana marcada por la «calma antes de la tormenta».
Los inversionistas se posicionan con cautela mientras el reloj avanza hacia la medianoche, fecha límite fijada por la Casa Blanca para una posible acción militar a gran escala en el Golfo.
A nivel internacional, el billete verde se mantiene en una fase de lateralidad. Según JP Tactical Trading, el índice DXY continúa respetando su techo técnico (99,9 puntos), frenado por la ambigüedad de los reportes sobre el conflicto.
No obstante, el fracaso en las negociaciones de paz eleva el riesgo de una ofensiva contra la infraestructura civil iraní, lo que dispararía la volatilidad en las próximas horas.
En el contexto local, el peso colombiano se alinea con el movimiento de sus pares regionales.
Según los analistas de la firma, el mercado parece haber asimilado el ruido político interno, manteniendo una relativa estabilidad dentro de los rangos definidos por los modelos tácticos, apoyado en la expectativa de un ciclo político más favorable y en la resiliencia de las divisas latinoamericanas frente al choque externo.
Brent en US$111 ante la amenaza de un apagón en Irán
El mercado energético reacciona al endurecimiento del discurso de Washington. Los precios del crudo registran subidas moderadas.
El Brent (referencia mundial) cotiza a US$111,28 (+1,4 %) y WTI (referencia EE. UU. Sube a US$114,74 (+2,1 %).
El catalizador principal es la reiterada advertencia del presidente Donald Trump: si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz antes de que termine este martes, EE. UU. e Israel procederán a destruir puentes y centrales eléctricas.
Según Trump, el costo para Teherán sería una reconstrucción que tardaría «100 años». Aunque Irán presentó una contrapropuesta de 10 puntos, el rechazo al alto al fuego de 45 días propuesto por EE. UU. mantiene las posibilidades de acuerdo en niveles mínimos.
La volatilidad podría dispararse a las 12:00 p. m., momento en que el presidente Trump ofrecerá declaraciones que el mercado espera definitorias.
Mientras tanto, desde Pekín, la portavoz Mao Ning ha advertido que una escalada no beneficia a ninguna de las partes y ha pedido un cese al fuego inmediato. China ha expresado su respaldo a los esfuerzos de mediación de Pakistán, buscando proteger la seguridad energética global y evitar una recesión derivada del cierre total de Ormuz.
Impacto fiscal del crudo para Colombia
Para las finanzas públicas colombianas, el petróleo por encima de los US$110 genera un escenario de contrastes, según analistas de JP Tactical Trading.
Por un lado, se estima un impulso en el recaudo fiscal de entre $1 billón y $4 billones adicionales para 2026; por otro lado, este alivio en las cuentas del Gobierno central se ve empañado por la presión sobre el Déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que podría ampliarse significativamente debido a los subsidios necesarios para contener el impacto en los precios internos de la gasolina.
En su más reciente informe de Prospectiva Económica, Fedesarrollo ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía colombiana en 2026, situándola en un 2,6 % frente al 2,9 % estimado en la edición anterior debido al deterioro de las perspectivas agropecuarias debido a los choques climáticos adversos y a la implementación de una política monetaria más restrictiva, factores que moderarían tanto el consumo privado como la inversión.
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