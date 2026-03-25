Dólar en Colombia abre con leve presión al alza; petróleo cae pese a que Irán desmiente negociaciones con EE. UU.

La tasa de cambio en Colombia inició la jornada de este miércoles con una leve presión al alza, abriendo en $3.680 luego de un cierre en $3.677.
La divisa muestra una alta sensibilidad a los titulares provenientes de Oriente Próximo, moviéndose en un rango entre un mínimo de $3.675 y un máximo de $3.699,01, mientras el mercado intenta descifrar la realidad de los diálogos diplomáticos.
A nivel internacional, el dólar mantiene su fortaleza, pero sin romper resistencias clave. Según JP Tactical Trading, el índice DXY continúa en un movimiento lateral, respetando el techo técnico de los 100,30 puntos.
Rodrigo Lama, de la fintech Global66, señaló que el conflicto en Medio Oriente ha desplazado a los datos macroeconómicos como el principal motor del mercado.
«Mientras persista la incertidumbre y el petróleo se mantenga en niveles elevados, el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier señal real de desescalada generaría una corrección significativa que aliviaría a las monedas emergentes latinoamericanas», dijo.
Petróleo: Fuerte corrección pese a la retórica de guerra
A pesar de que el entorno bélico no cede, los precios de la energía registran caídas importantes esta mañana, posiblemente descontando los planes de paz propuestos por Washington, aunque Teherán los califique de unilaterales, según medios internacionales.
El Brent, de referencia en Europa, cae un 4,71 % hasta los US$95,51, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., cede el 4,35 % hasta los US$88,29.
El Ejército de Irán desmintió hoy la existencia de negociaciones con el gobierno de Donald Trump, asegurando que EE. UU. solo está “negociando consigo mismo”. Además, Teherán anunció una nueva ola de ataques contra Israel y puso condiciones estrictas para cualquier diálogo futuro, incluyendo el cobro de tarifas a los buques que atraviesen el Estrecho de Ormuz.
Colombia: La industria saca la cabeza, el comercio se enfría
En el frente interno, la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo de febrero de 2026 arroja resultados mixtos que reflejan la adaptación de la economía local.
La confianza industrial logró situarse en 0,9 %, saliendo de terreno negativo tras tres meses de caídas. Este repunte se explica por un mayor volumen de pedidos y una reducción saludable en los niveles de existencias.
Por el contrario, la confianza comercial cayó al 22,6 % (desde el 26 % de enero), mostrando un retroceso en las expectativas de los comerciantes para el primer trimestre del año.
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