Dólar en Colombia abre en $3.780, un respiro técnico en medio del quinto día de guerra en Irán

Tras tocar los $3.800 en la jornada anterior, el dólar en Colombia inicia este miércoles con una leve corrección a la baja en $3.780. Aunque la cifra representa un descenso de $20, el mercado permanece en alerta mientras el conflicto de las fuerzas conjuntas de EE. UU. e Israel contra Irán entra en su quinta jornada.
De acuerdo con JP Tactical Trading, el dólar a nivel global muestra una cara mucho más tranquila hoy. El índice DXY se sitúa en 98,98 puntos (-0,06 %), encontrando un nivel de soporte tras el impacto inicial del conflicto. Aunque las monedas de la región han amanecido con menos volatilidad que ayer, los operadores no quitan el ojo de un posible escalamiento regional.
«A pesar de la volatilidad geopolítica, mantenemos la postura de un dólar estructuralmente débil debido a la liquidez sistémica y al ciclo de expansión cuantitativa. Esto favorece a monedas emergentes como el peso colombiano ligadas a commodities, aunque en el corto plazo, la tensión internacional seguirá provocando tomas de utilidad y movimientos correctivos», señaló Rodrigo Lama, de la fintech Global66.
Brent escala a los US$83 y el gas se vuelve «oro líquido»
El panorama energético es el principal motor de la incertidumbre. El crudo Brent, que antes del asalto a Irán rondaba los US$73, ha subido un 13,7 % en menos de una semana.
La cotización de esta referencia ronda ahora los US$83,48 por barril, y registra hoy un aumento del 2,6 %, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. suben un 2,5 % hasta US$76,41 por barril.
Los precios del petróleo llegaron a subir un 8 % ayer, pero se moderaron luego de que el presidente Donald Trump sugiriera que la Marina de EE. UU. podría escoltar barcos a través del Estrecho de Hormuz.
Por otra parte, Misiles iraníes impactaron una instalación de gas natural en Catar, deteniendo los flujos de este insumo para Europa y Asia. Los precios del gas y el diésel se han disparado, lo que añade presión inmediata a la inflación global.
En Europa, el gas de referencia TTF cotiza en torno a los 46,3 euros el megavatio por hora (-14,72 %), tras haber acumulado un incremento superior al 60 % en las 48 horas previas debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras en Catar.
Noticias en EE. UU.
En el quinto día de combates en Irán, la estrategia de la Casa Blanca se mueve en dos frentes: en el militar los bombardeos contra Teherán avanzan según el plan; en el económico el presidente Trump ordenó a la Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC) ofrecer seguros y garantías contra riesgos políticos para proteger el comercio marítimo en el Golfo Pérsico.
El mercado empieza a descontar que este shock petrolero retrasará los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal, ya que la inflación podría mantenerse elevada por más tiempo debido a los costos de transporte y energía.
Este miércoles también se conoció que las empresas agregaron 63.000 trabajadores en febrero, una mejora respecto de los 11.000 en enero (revisados a la baja), según ADP. La cifra superó la estimación de consenso de 48.000 puestos nuevos. Sin embargo, la mayor parte de la contratación se produjo en solo dos sectores: servicios de salud y construcción. El crecimiento del empleo en otros sectores se mantuvo estable o fue menor.
