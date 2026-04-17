Dólar en Colombia arranca a la baja por expectativas de paz entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo con datos suministrados por Credicorp Capital, el dólar en Colombia arrancó en los $3.585, lo que son $20 menos cuando se compara con el cierre de este 16 de abril.
La moneda estadounidense da cuenta de un valor mínimo de $3.575 y un máximo cercano a los $3.585.
Con estos valores, el precio promedio del dólar en Colombia es del orden de los $3.581, lo que son $34 menos al compararse con la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
Varios hechos marcan el comportamiento de la tasa de cambio, siendo el más importante el cese de hostigamientos acordado por Irán y Estados Unidos, lo que podría restar presiones al libre comercio de esa zona y una mejora en la confianza de los inversionistas.
Lo que mueve al dólar en Colombia
En las últimas horas Estados Unidos e Irán acordaron nuevas vías de diálogo y la apertura, momentánea, del estrecho de Ormuz, lo que mejora las expectativas sobre el precio de esa materia prima.
Hay que tener en cuenta que esta reducción en el precio del crudo es clave para, entre otros, aliviar las presiones sobre industrias clave como el transporte aéreo de pasajeros, así como una eventual desaceleración de la inflación global.
De otro lado, el dólar en Colombia, en el plano local, se mantiene a la expectativa sobre lo que sean los nuevos pronósticos para la inflación en el país, correspondiente a los primeros cuatro meses del año.
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Algunos análisis previos indican que el IPC del país volvería a mantener una leve aceleración y no se prevén, en los próximos meses, factores que le resten peso, por lo que la expectativa de ver la inflación en el 6,5 % sí se cumpliría a cierre de año.
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