Dólar en Colombia baja a $3.685; avance de paz en Medio Oriente desinfla la tasa de cambio

Tras semanas de máxima tensión, el mercado cambiario recibe un respiro profundo. El dólar en Colombia abrió hoy en $3.685, marcando una caída significativa frente al cierre de ayer de $3.701,20. Este retroceso es el reflejo de un giro diplomático inesperado en Oriente Próximo que ha devuelto el apetito por el riesgo a los mercados globales y ha provocado un desplome en los precios del petróleo.
Según Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, el optimismo es el motor principal de la jornada. Las monedas de la región se están apreciando un 0,70 % en promedio, y el peso colombiano sigue esa estela.
El pivote de la jornada se sitúa en los $3.701. Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel, la tendencia general será bajista, buscando consolidar el soporte en la zona de los $3.650 si las noticias de paz se confirman oficialmente.
Geopolítica: ¿El fin de 10 semanas de guerra?
El sentimiento del mercado ha girado del miedo a la esperanza tras los anuncios del presidente Donald Trump sobre un «gran avance» en las negociaciones con Irán.
Nuevamente, este actor clave facilitó un canal de comunicación que llevó a la suspensión temporal del «Proyecto Libertad» (la escolta militar estadounidense en el Estrecho de Ormuz).
La intervención de Pekín parece haber sido el catalizador final. Con una reunión programada entre Xi Jinping y Trump para la próxima semana, China está presionando a Teherán para evitar una escalada mayor, protegiendo así sus suministros de crudo.
Aunque el Estrecho de Ormuz sigue cerrado técnicamente, la pausa en las operaciones militares sugiere que un acuerdo de paz —o al menos un memorando de entendimiento— es inminente.
Petróleo en caída libre ante la posibilidad de paz
Los precios del crudo, que hace pocos días coqueteaban con los US$130 en picos de volatilidad, registran hoy una de sus mayores caídas porcentuales en meses.
El Brent (referencia Europa) pierde un 8,12 %, negociándose en US$100,95, y el WTI (referencia EE. UU.) se desploma un 9,2 %, situándose en US$92,86.
Esta corrección masiva elimina la «prima de guerra» que mantenía inflados los precios. Para Colombia, aunque esto significa menos ingresos por exportaciones, el efecto neto es positivo para el peso debido a la reducción del miedo global y la caída del dólar a nivel mundial (-0,61 %).
Agenda del día
Hoy, el Banco de la República publica las minutas de la Junta Directiva del 30 de abril, De acuerdo con Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, las actas arrojarán luces sobre el compromiso al cual se llegó para mantener la tasa estable.
En otra línea, los inversores estarán pendientes esta tarde de los datos de empleo estadounidenses de abril de la consultora ADP.
—