Dólar en Colombia baja a $3.770, mientras el petróleo supera los US$90; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense cerró la semana con una ligera corrección a la baja en el mercado local, logrando resistir la presión de sus pares regionales gracias a un rally histórico en los precios del crudo. La divisa finalizó la jornada en $3.770, lo que representa un descenso de $5 frente al cierre de ayer ($3.775).
A pesar de la caída, la sesión estuvo marcada por una alta volatilidad: la moneda abrió con un salto en $3.794 y llegó a tocar un máximo de $3.807,40. No obstante, la disparada del petróleo hacia los US$91 funcionó como un ancla para el peso colombiano, permitiéndole cerrar en su precio mínimo del día ($3.770) mientras el índice DXY se situaba en 97,01 puntos (-0,31 %).
La jornada de este viernes superó las expectativas de los analistas que esperaban movimientos entre $3.755 y $3.782 tras ver ganancias en el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno, según Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital:
Por su parte, Rodrigo Lama, de Global66, anticipó que el dólar global revertiría su tendencia y el peso colombiano buscaría de nuevo los $3.700 después de que los datos en EE. UU. confirmaran una desaceleración del mercado laboral, con una tasa de desempleo que pasó del 4,3 % al 4,4 % en un mes.
Aunque el DXY retrocedió levemente, las apuestas de un recorte de tasas por parte de la FED se han desplazado de julio hasta octubre de 2026, debido a que los problemas en las cadenas de suministro amenazan con reactivar la inflación, de acuerdo con el Banco Itaú.
Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, advirtió que la cercanía de las elecciones en Colombia empezará a inyectar volatilidad adicional. El mercado ahora es hipersensible a las encuestas y a las propuestas fiscales de los candidatos, lo que genera una «prima de riesgo política» que impide una apreciación más profunda del peso.
Petróleo en modo guerra
Tanto el barril WTI como el Brent se catapultaron por encima de los US$90. La primera referencia escaló hasta los US$91,15 (+12,52 %) y la segunda se ubicó en US$92,12 (+7,86 %) alrededor de la 1:00 p. m., hora Colombia. Este representa el mayor avance semanal desde 2022.
La tensión entre Israel e Irán provocó una parada casi total del tránsito en el Estrecho de Ormuz. Con 20 millones de barriles diarios atrapados por riesgos de seguridad y una crisis en el mercado de seguros navales, la oferta global enfrenta un shock sin precedentes.
Ante la crisis, el presidente Donald Trump afirmó que las operaciones militares han degradado la flota naval iraní. Para estabilizar el mercado, EE. UU. anunció una medida excepcional: permitir durante 30 días la venta de petróleo ruso a la India y ofrecer seguros federales para petroleros en el Golfo.
Mercado atento a la inflación en Colombia
En Colombia, este viernes se conocerá el dato de inflación de febrero a las 6:00 p. m. Los analistas proyectan una variación mensual superior al 1 %, que llevaría a la anual a ubicarse alrededor del 5,5 % desde el 5,35 % de enero, reflejando presiones asociadas al incremento del salario mínimo, según el Banco de Occidente.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,24 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,201 %; la jornada anterior estaban en 12,230 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,141 % desde los 14,021 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,891 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,800 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,075 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,961 %.
