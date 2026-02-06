Dólar en Colombia borra ganancias y cae a $3.656; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense registró una corrección a la baja este viernes en el mercado colombiano, devolviendo el terreno ganado ayer y alejándose de los máximos de febrero.
La divisa cerró la jornada en $3.656,25, lo que representa una caída de $53,75 frente al cierre de ayer ($3.710), en una sesión marcada por el nerviosismo previo al dato de inflación de enero de 2026.
La moneda abrió en $3.681 y, aunque alcanzó un máximo de $3.694,75, la presión vendedora dominó gran parte del día hasta tocar un mínimo de $3.653,19. Este comportamiento contrastó con una ligera estabilidad global, donde el índice DXY se ubicó en 97,60 puntos (-0,23 %).
La atención del mercado se centrará en el dato de inflación que revelará el DANE hoy a las 6:00 p. m. Según encuestas del Banco de la República y Fedesarrollo, se espera una variación anual del 5,3 %, con un sesgo al alza impulsado por el ajuste del salario mínimo.
Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, destaca que el mercado atraviesa una fase de ajuste táctico. «La corrección reciente refleja un reordenamiento de expectativas tras el sorpresivo ajuste de tasa del BanRep (10,25 %) y las tensiones en Medio Oriente que introducen volatilidad», explicó el experto.
Petróleo frena su racha y perfila caída semanal
Tras varias jornadas de ganancias, los precios del crudo mostraron un avance moderado, pero no suficiente para evitar su primer retroceso semanal en mes y medio.
El barril WTI subió a US$64,16 (+1,37 %) y el Brent a US$68,67 (+1,66 %).
Aunque las tensiones entre EE. UU. e Irán mantienen una prima de riesgo elevada, las señales de una oferta holgada en el mercado global han moderado el impulso alcista, llevando al crudo a perfilar su primera caída semanal en seis semanas.
Datos importantes del día
En EE. UU., la confianza del consumidor subió inesperadamente a 57,3 puntos en febrero, impulsada por las ganancias en el mercado accionario de los sectores de mayores ingresos, lo que da señales mixtas sobre la resiliencia de la economía estadounidense.
Con el dólar cerrando cerca de los $3.656, el comportamiento de apertura del próximo lunes dependerá enteramente de si el dato de inflación del DANE confirma el repunte esperado por los analistas o si genera una sorpresa que obligue al Banco de la República a mantener su postura restrictiva por más tiempo.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,14 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,980 % desde los 12,825 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,890 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,771 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,386 % y en la jornada anterior el dato era de 12,350 %.
