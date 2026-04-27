Dólar en Colombia pone a prueba los $3.550; analistas no descartan que siga bajando

La semana abre con el peso colombiano desafiando un nivel técnico fundamental. El dólar inició la jornada en $3.550, esto es $7 por debajo del cierre del viernes ($3.557), situándose en una zona de soporte que los analistas consideran la llave de la tendencia para el resto del semestre.
Si la tasa de cambio logra romper con fuerza este piso, se abriría un escenario de fluidez bajista que no se veía en meses; de lo contrario, la lateralidad seguirá mandando, de acuerdo con analistas.
Para Credicorp Capital, se observa continuidad de la tendencia bajista con un rango amplio entre $3.530 y $3.600, “transando en la zona inferior después de la continua entrada de importantes flujos de venta y la negación de rupturas al alza durante la semana”.
Un factor «silencioso», pero determinante en la caída del dólar hoy es la implementación gradual de la reforma pensional, según JP Tactical Trading. El traslado de recursos de las AFP hacia Colpensiones genera movimientos de liquidez que, sumados a los flujos de venta constantes, están manteniendo a la moneda local con una resiliencia superior a la de sus pares regionales, que también enfrentan pisos clave en Brasil y México.
Petróleo reaccionó al alza
A pesar de que Irán puso sobre la mesa una propuesta para reabrir el Estrecho de Ormuz y posponer el conflicto nuclear, los precios del petróleo reaccionaron al alza, reflejando una profunda desconfianza de los inversionistas.
Mientras el Brent sube un 2,51 % hasta los US$107,84, el WTI se encarece un 2,07 % hasta los US$96,35.
La lectura del mercado es cautelosa: si EE. UU. levanta el bloqueo sin garantías nucleares, pierde su principal palanca de negociación. Además, el tono de Donald Trump durante el fin de semana fue tajante al cancelar los enviados a Pakistán, enviando el mensaje de que Washington «tiene todas las cartas» y no tiene prisa por negociar.
Hoy, la reunión del equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca será el termómetro real de esta oferta iraní.
La semana de los bancos centrales
El peso colombiano no solo está pendiente de los buques en el Golfo Pérsico y la continuidad de flujos de venta de dólares, sino también de las oficinas de los emisores en Washington y Bogotá que sesionan esta semana.
Por un lado, se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas en el rango de 3,50 % – 3,75 %. No obstante, el mercado diseccionará el discurso de Jerome Powell buscando pistas sobre si la estabilidad institucional prometida por Kevin Warsh la semana pasada se traducirá en un tono más hawkish o dovish frente a la inflación energética.
El jueves será el «Día D» para las tasas locales. El consenso apunta a un incremento de 50 puntos básicos (11,75 %) por parte del Banco de la República, aunque la sombra de una subida hasta el 12 % planea sobre la mesa, especialmente tras las recientes fricciones con el Ejecutivo sobre el salario mínimo.
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