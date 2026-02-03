Dólar en Colombia rebota hasta los $3.648; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense registró un movimiento de recuperación este martes en el mercado local, tras haber alcanzado ayer mínimos no vistos en varios meses. La divisa cerró la jornada en $3.648, lo que representa un incremento de aproximadamente $34 frente al dato previo de $3.613,58.
A pesar de una apertura bajista en $3.590 (que también fue el precio mínimo del día), la moneda ganó tracción de forma constante hasta alcanzar su máximo en el cierre de la sesión ($3.648). Este comportamiento se dio de manera inversa al índice DXY, que retrocedió ligeramente a 97,40 puntos (-0,23 %).
La dinámica cambiaria en Colombia sigue marcada por factores internos que han permitido al peso colombiano desacoplarse parcialmente de las tendencias globales, según analistas.
Para Acciones & Valores, la sorpresa por la decisión de tasas del Banco de la República sigue vigente, reforzando el atractivo de invertir en pesos. No obstante, el rebote de hoy sugiere una fase de consolidación técnica tras el fuerte descenso de ayer.
Además, el mercado se encuentra en una fase de cautela táctica, centrada en la lectura política del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, así como en los ajustes de portafolio típicos de inicio de mes.
Petróleo con recuperación moderada
Los precios del crudo intentan estabilizarse tras un desplome superior al 5 % registrado al inicio de la semana. El barril WTI cerró en US$63,02 (+1,42%) y el Brent en US$67,15 (+1,28%).
Según analistas, a pesar del rebote de hoy, persiste una presión bajista debido a la reducción de la prima geopolítica por las conversaciones entre EE. UU. e Irán. Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reafirmó que mantendrá la producción sin cambios para marzo, lo que apunta a una oferta holgada en un momento de demanda estacional débil.
Balance de exportaciones colombianas
En 2025, las exportaciones colombianas crecieron un 1,3 % frente a 2024, alcanzando los US$50.199 millones FOB. El grupo de combustibles y productos de industrias extractivas (liderado por el petróleo) se mantuvo como el mayor contribuyente a la balanza comercial, seguido por el sector agropecuario, alimentos y manufacturas.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,25 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 10,403 %; la jornada anterior lo hicieron en 10,005 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,650 % desde los 12,551 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,700 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,618 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,200 % y en la jornada anterior el dato era de 12,095 %.
