Dólar en Colombia rebota y cierra al alza tras enfriamiento laboral en EE. UU.; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense interrumpió su racha bajista en el mercado colombiano y registró un repunte al cierre de este miércoles. La divisa finalizó la jornada en $3.742, lo que representa un incremento de $25,01 frente al cierre de ayer ($3.716,99).
La moneda abrió en $3.720 y mostró una tendencia al alza a lo largo de la sesión, alcanzando un precio máximo de $3.773,90, mientras que el mínimo se situó en $3.710.
Este comportamiento refleja un ajuste tras la fuerte apreciación del peso en los primeros días del año y una mayor cautela táctica por parte de los inversionistas, de acuerdo con expertos.
Según Acciones & Valores, la tasa de cambio inició con un sesgo de consolidación en un entorno de dólar global débil. Aunque monedas andinas como el peso chileno (apoyado por el cobre) brindaron soporte, el mercado local optó por una gestión defensiva de posiciones tras la corrección acumulada del peso.
Cautela táctica
El mercado operó hoy con la mirada puesta en la agenda macroeconómica de Estados Unidos, que entregó señales mixtas para el dólar global, pues las ofertas de empleo cayeron a 7,15 millones en noviembre, su nivel más bajo en más de un año.
Adicionalmente, el informe ADP mostró que las empresas privadas crearon solo 41.000 puestos en diciembre, cifra muy inferior a lo previsto (50.000, según una encuesta de Bloomberg).
Rodrigo Lama, director comercial de Global66, señaló que con los datos de empleo confirmando una desaceleración, el dólar en Colombia debería retomar su tendencia bajista hacia la zona de $3.700, impulsado por el apetito por riesgo global.
Petróleo bajo presión por crudo venezolano
Los precios del crudo acentuaron su caída este miércoles, impactados por movimientos en la oferta y la geopolítica. El barril WTI bajó a US$56,00 (-1,98 %) y el Brent a US$59,93 (-1,27 %).
El mercado reaccionó al anuncio de que EE. UU. recibirá 50 millones de barriles de crudo venezolano, lo que se interpreta como una incorporación de oferta que alivia el balance global.
Además, los avances en un posible acuerdo de seguridad entre EE. UU. y Ucrania redujeron la prima de riesgo sobre el crudo ruso, reforzando la percepción de holgura en el mercado.
Caída en las exportaciones de Colombia
En el plano doméstico, el DANE reportó que las exportaciones de Colombia cayeron un 2,7 % en noviembre de 2025, ubicándose en US$4.016,6 millones FOB.
El grupo de combustibles y productos de industrias extractivas fue el principal lastre, con una disminución del 26 % frente al mismo mes de 2024. Este debilitamiento en la generación de divisas por exportaciones contribuyó al repunte del dólar durante la jornada.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,15 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 12,540 %, mientras que el dato anterior fue de 12,140 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,812 % y la jornada previa finalizaron en 12,874 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,480 %, mientras que el dato anterior fue de 12,400 %.
—