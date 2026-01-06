Dólar en Colombia se desploma $150 en un día; analistas advierten movimiento artificial generado por el Gobierno

El mercado cambiario en Colombia ha iniciado el año con un movimiento que ha llevado al dólar a perder $150 en apenas dos jornadas según los registros de piso y techo.
Tras alcanzar el pasado viernes un máximo intradía de $3.827, la divisa finalizó este martes en $3.716,99, una caída acumulada que ha encendido las alarmas entre los analistas, quienes sugieren que este comportamiento no responde únicamente a condiciones de mercado.
La moneda extranjera abrió hoy en $3.730,33 y de inmediato alcanzó un máximo de $3.766. Sin embargo, el resto del día mantuvo una tendencia bajista que la llevó a tocar un mínimo de $3.701,15, cifra que es $125,8 menor al registro más alto del viernes y está $143,8 por debajo del valor máximo de ayer ($3.845).
A pesar del cierre a la baja, JP Tactical Trading describió la sesión como un día de flujos de compra y venta muy equilibrados, sin movimientos bruscos, donde se empieza a evidenciar una recuperación gradual de la liquidez.
¿Inyección artificial de liquidez?
Diversas voces del mercado señalan que la magnitud de la caída tiene un componente atípico. Se estima que durante el mes de enero se podrían estar monetizando cerca de US$1.000 millones de recursos que llegan al país con ocasión de la estrategia de endeudamiento del Gobierno, una inyección masiva de divisas que estaría manteniendo al dólar caído artificialmente.
Según esta visión, la revaluación del peso no obedecería a una mejora en los fundamentales económicos del país, sino a una estrategia de flujo de caja que distorsiona la formación de precios.
No obstante, desde una perspectiva estructural, Rodrigo Lama, director comercial de la fintech Global66, mantiene su tesis de un dólar débil para la primera mitad de 2026 debido a factores externos.
Por un lado, el mercado descuenta nuevos recortes de tasas de interés en EE. UU. por parte de la FED. Por otro, la inundación de liquidez en dólares en todo el mundo genera presiones bajistas sobre la divisa a nivel global, favoreciendo a monedas emergentes vinculadas a commodities como el peso colombiano.
Petróleo y activos de refugio
En el frente de las materias primas, el crudo registró un retroceso este martes. El barril WTI se ubicó en US$57,66 (-1,13 %) y el Brent en US$61,20 (-0,91 %).
Rodrigo Lama destacó que, aunque el WTI tuvo breves intentos de corrección al alza la semana pasada, el precio sigue inserto en una estructura bajista de corto plazo, limitada por una demanda débil y elevados niveles de inventarios.
En contraste, el oro se mantiene firme cerca de máximos históricos de US$4.495 por onza, confirmando que la demanda por refugio sigue intacta.
Agenda clave: Inflación en la mira
La atención de los inversionistas se desplaza ahora hacia los datos macroeconómicos que definirán el rumbo de las próximas semanas.
En Colombia, el foco estará puesto en los datos de inflación, que se publicarán el jueves a las 6:00 p. m. Esta cifra será determinante para que el Banco de la República defina el ritmo de flexibilización monetaria en 2026.
En Estados Unidos se espera una agenda cargada que permitirá evaluar señales en materia de empleo y actividad económica, validando si la Fed mantendrá su política de recortes.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una valorización del 0,71 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 8,900 % y la jornada previa finalizaron en 9,140 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 12,140 %, mientras que el dato anterior fue de 12,328 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,874 % y la jornada previa finalizaron en 12,990 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,400 %, mientras que el dato anterior fue de 12,600 %.
—