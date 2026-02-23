Dólar en Colombia retrocede en una jornada de ajustes técnicos; deuda pública se desvalorizó

Tras el fuerte impulso alcista del cierre de la semana pasada, el dólar estadounidense registró hoy una corrección a la baja en el mercado local. La divisa cerró la jornada en $3.683,30, lo que representa un descenso de $34,2 frente al cierre del viernes ($3.717,50).
La moneda inició el día con una apertura al alza en $3.718 (que fue también el precio máximo de la sesión), pero rápidamente perdió tracción hasta tocar un mínimo de $3.681,41. Este movimiento se dio en sintonía con un retroceso global del billete verde, reflejado en el índice DXY, que se ubicó en 97,61 puntos (-0,19 %).
Credicorp Capital explicó que el DXY ha mostrado una dinámica lateral entre los 97,23 y 98,10 puntos. El mercado sigue digiriendo una inflación de consumo personal mayor a la esperada, lo que mantiene una postura de tasas altas por parte de la FED a pesar de la moderación en otros indicadores.
Para Rodrigo Lama, director comercial de Global66, las señales mixtas dificultan las predicciones. Por un lado, el empleo en EE. UU. superó las expectativas, pero el PIB del cuarto trimestre de 2024 fue decepcionante. No obstante, cree que la tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista hasta que no haya un cambio de timón claro tras el relevo en la presidencia de la FED en mayo.
Petróleo retrocede ante optimismo en Ginebra
Los precios internacionales del crudo corrigieron sus recientes máximos de seis meses debido a avances en el frente diplomático.
El barril WTI cerró en US$66,26 (-0,33 %) y el Brent en US$71,05 (-0,35 %).
La posibilidad de un acuerdo entre EE. UU. e Irán en las próximas reuniones de Ginebra redujo los temores de interrupciones masivas en el suministro. Sin embargo, persiste la cautela por el tráfico en el Estrecho de Ormuz y el potencial impacto de la propuesta de aranceles del 15 % de la administración Trump sobre la demanda global.
Gobierno y banca discuten inversiones forzosas en Colombia
En el plano local, la atención de los mercados se centra en la estabilidad del sector financiero y las decisiones del Gobierno.
Hoy a las 3:00 p. m., el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reúne con el presidente de Asobancaria y los líderes de los principales bancos del país (Grupo Aval, Bancolombia, Davivienda, entre otros) a discutir la propuesta de inversiones forzosas por $8 billones para compensar el impacto del alza del salario mínimo, de acuerdo con Acciones & Valores.
Analistas advierten que esta medida podría restar hasta 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año.
Además, el mercado permanecerá atento mañana martes a las declaraciones de diversos miembros de la FED y, especialmente, a la intervención del presidente Donald Trump a las 9:00 p. m. (hora Colombia), la cual podría generar volatilidad en la apertura del miércoles.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,87 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,101 %; la jornada anterior registraron un 12,001 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,157 % desde los 12,930 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,620 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,351 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,040 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,781 %.
—