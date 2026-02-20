Dólar en Colombia sube con fuerza y toca máximos de dos semanas; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense cerró la semana con un fuerte impulso alcista en el mercado local, consolidándose por encima de la barrera de los $3.700. La divisa finalizó la jornada en $3.717,50, lo que representa un incremento de $19,06 frente al último dato de ayer ($3.698,44) y una devaluación semanal del peso colombiano del 1,68 %.
La moneda abrió en $3.694 y, tras marcar un mínimo de $3.667, escaló con fuerza hasta alcanzar su precio máximo en el último minuto de operación, un valor que no se registraba desde el 5 de febrero.
Este movimiento se dio en contravía de la leve caída del índice DXY (97,82 puntos, -0,11 %), evidenciando que los factores internos pesaron más que la dinámica global en esta sesión.
Según el análisis de Credicorp Capital, el peso colombiano enfrentó una «tormenta perfecta» de datos macroeconómicos que erosionaron su valor durante la semana.
Por un lado, el mercado asimiló un PIB del 2,6 % para 2025, una cifra por debajo de las expectativas que confirma una recuperación económica más lenta de lo proyectado. Aunque el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) avanzó un 1,69 % en diciembre, la moderación al cierre de año generó cautela.
Por otro, el sector externo registró su peor saldo en la historia: un déficit de US$16.377 millones. Este desequilibrio, impulsado por importaciones dinámicas frente a exportaciones estancadas, es el principal fundamental que mantiene la tasa de cambio bajo presión.
Tras el cierre en el máximo de la jornada ($3.717,50), los operadores vigilarán si el impulso de compras persiste el lunes. Los analistas sugieren que el dólar podría buscar estabilizarse alrededor de los $3.700, siempre que la prima de riesgo geopolítico no escale.
Petróleo: Tensión máxima en el Estrecho de Ormuz
Los precios del crudo cerraron con una ligera corrección tras los fuertes rallies previos, pero perfilan un avance semanal del 5 %.
El barril Brent cerró en US$71,63 (-0,04 %) y el WTI en US$66,33 (-0,11 %).
El despliegue militar de EE. UU. frente a Irán (el más significativo desde 2003) y los posibles bloqueos en el Estrecho de Ormuz mantienen una prima de riesgo elevada. Además, los inventarios de crudo en EE. UU. cayeron 9 millones de barriles, la mayor reducción desde septiembre, lo que ajusta aún más la oferta global.
Corte Suprema tumba aranceles de Trump
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, este viernes.
El tribunal concluyó que el presidente no tiene autoridad para fijar tarifas invocando poderes de emergencia, ya que esta potestad es exclusiva del Congreso. Esta decisión representa un giro drástico en la política comercial de EE. UU. y podría aliviar las tensiones globales, aunque genera incertidumbre sobre cómo se gestionarán los reembolsos de miles de millones de dólares ya recaudados.
En Colombia, Oxford Economics lanzó una nota de optimismo al prever un crecimiento del 3,5 % para 2026, gracias al impulso del aumento del 23 % en el salario mínimo sobre el consumo. No obstante, advierte que esto disparará la inflación al 6,3 %, obligando al Banco de la República a mantener tasas restrictivas.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,13 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
El Banco de Occidente destacó que, en febrero, el Ministerio de Hacienda ha emitido $7 billones en TES directamente a entidades públicas, equivalente al 87,5 % del cupo anual bajo este mecanismo, y sumó $2,3 billones en canjes de TCO por TES, llevando la oferta total a $9,3 billones en el arranque del mes.
“Estas estrategias han presionado los rendimientos los TES con vencimiento en 2033 y 2035, los de mayor emisión, con una desvalorización cerca de 20 puntos básicos (pb) más alta a la del resto de la curva (50 pb en promedio), este mes”, señaló la entidad.
Este viernes, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,001 %; la jornada anterior registraron un 11,900 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,930 % desde los 12,950 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,351 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,395 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,781 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,770 %.
