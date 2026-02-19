Dólar en Colombia roza los $3.700 impulsado por tensiones en Medio Oriente; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense mantuvo su racha alcista por segunda jornada consecutiva en el mercado colombiano, acercándose nuevamente a la barrera psicológica de los $3.700. La divisa cerró en $3.698,44, lo que representa un incremento de $17,44 frente al último dato de ayer ($3.681).
La moneda abrió la sesión en $3.694,90 y, tras marcar un mínimo de $3.686,35, escaló hasta un máximo de $3.707, impulsada por un fortalecimiento global del billete verde.
Por su parte, el índice DXY se situó en 97,91 puntos (+0,22 %), reflejando el apetito por activos de refugio ante el complejo panorama internacional.
La dinámica cambiaria de hoy estuvo marcada por un delicado equilibrio entre el riesgo externo y el soporte de las materias primas.
Paula Chaves, analista de mercados de HFM, destacó que el repunte responde a una reacción defensiva de los inversores. El aumento de las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos ha impulsado la búsqueda de seguridad en el dólar a nivel global.
A pesar del contexto bélico, la apreciación del dólar no fue desbordada. Chaves explicó que el mismo conflicto ha disparado los precios del petróleo, lo que en Colombia actúa como un ancla para el peso, al mejorar las perspectivas de ingresos por exportaciones.
Por ahora, la divisa se mantiene dentro de la franja técnica entre los $3.600 y $3.700, sin que se vislumbre todavía un cambio estructural de tendencia.
Petróleo escala posiciones por encima de los US$71
El mercado energético continúa siendo el gran beneficiado de la incertidumbre geopolítica, registrando avances en sus referencias principales.
El barril Brent cerró en US$71,72 (+1,95 %), consolidándose en máximos de seis meses, mientras que el WTI subió a US$66,48 (+2,20 %).
Acciones & Valores explicó que este resultado estuvo impulsado por una prima de riesgo ante el posible escalamiento militar entre EE. UU. e Irán, escenario que contrarrestó la incertidumbre de las negociaciones nucleares y la retórica de Washington sobre el uso de la fuerza.
Actualidad en el mundo
En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo en la semana que terminó el 14 de febrero disminuyeron en 23.000 hasta 206.000, con lo que registraron la mayor caída desde noviembre, según el Departamento de Trabajo.
También se conoció que el déficit comercial se amplió en diciembre respecto al mes anterior hasta US$70.300 millones, de acuerdo con el Departamento de Comercio. Así, el indicador cerró el año con un acumulado de US$901.500 millones, una de las cifras más altas en la historia reciente.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,53 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,900 %; la jornada anterior registraron un 11,601 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,950 % desde los 12,990 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,395 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,290 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,770 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,601 %.
—