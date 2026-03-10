Dólar en Colombia rompe el piso de los $3.700 tras el desplome del petróleo; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró hoy una de sus caídas más contundentes del año en el mercado local, rompiendo la barrera de los $3.700, una cifra que no registraba desde finales de febrero.
La divisa cerró la jornada en $3.697,05, lo que representa una corrección de $69,95 frente al dato de ayer ($3.767), impulsada por señales de desescalada en Medio Oriente y un respiro en la fortaleza global del billete verde.
La sesión estuvo marcada por una clara tendencia bajista desde la apertura en $3.730, llegando a tocar un mínimo de $3.692,10 mientras el mercado reflejaba una mayor confianza tras las elecciones legislativas y la corrección del índice DXY, que retrocedió a 98,63 puntos (-0,55 %).
Mientras la región operó de forma mixta —con el peso mexicano y el chileno cediendo terreno—, Colombia mostró una dinámica de mayor fortaleza.
Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, identificó ahora un pivote fuerte en los $3.775, sugiriendo que el peso ha ganado un terreno técnico valioso.
Por su parte, en su informe diario, Acciones & Valores destacó que el mercado local está incorporando positivamente los factores poselectorales. La estabilidad de la prima de riesgo país ha permitido que la tasa de cambio se desmarque de la tendencia alcista que aún afecta a otros pares latinoamericanos.
Tras consolidar el cierre por debajo de los $3.700, la atención se centrará en si la divisa logra mantenerse en este nuevo rango o si la volatilidad del petróleo —tras su caída del 14 %— genera un rebote técnico. El soporte inmediato se sitúa ahora en la zona de los $3.685.
Petróleo en caída libre
El mercado energético dio un giro de 180 grados, borrando gran parte de las ganancias acumuladas durante la semana pasada y aliviando la presión sobre las monedas emergentes
El barril WTI cayó a US$81,22 (-14,53%) y el Brent a US$85,93 (-13,44%).
La corrección respondió a los rumores de una pronta resolución del conflicto con Irán y la intención de EE. UU. de suspender sanciones, lo que redujo drásticamente el «miedo» en el mercado.
Además, la operatividad en el Estrecho de Ormuz bajo escolta naval y la disposición del G7 para liberar reservas estratégicas mitigaron los temores de desabastecimiento global.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 1,03 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,953 %; la jornada anterior estaban en 11,950 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,850 % desde los 13,974 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,550 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,780 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,760 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,950 %.
—