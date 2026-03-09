Dólar en Colombia se estabiliza en los $3.767, crudo supera los US$100 y la deuda pública se valoriza

El dólar estadounidense inició la semana con una leve corrección a la baja en el mercado colombiano, logrando defenderse de un entorno global de máxima fortaleza para el billete verde. La divisa cerró en $3.767, lo que representa un descenso de $3 frente al dato del viernes pasado ($3.770).
A pesar de abrir en $3.780 (su precio máximo de la jornada), la moneda mostró una alta volatilidad intradía, cayendo hasta un mínimo de $3.728,50. Esta resistencia del peso colombiano se da en un contexto donde el índice DXY escaló a 99,13 puntos (+0,15 %), alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025, impulsado por la aversión al riesgo global.
Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, identifica un pivote (nivel de soporte y resistencia) clave en los $3.800. Mientras el conflicto en Irán continúe dictando el ritmo del crudo, se espera que el dólar en Colombia mantenga una tendencia lateral dentro de un rango amplio entre $3.733 y $3.820.
Petróleo: Rally histórico del 35 % en una semana
El principal soporte para que el peso no siguiera la tendencia alcista de la región fue el comportamiento del mercado energético, que vive un choque de oferta sin precedentes tras acumular un rally del 35 % en solo siete días.
El barril Brent finalizó en US$98,83 (+6,62 %) y el WTI en US$94,37 (+3,82 %).
Debido al bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz, el crudo alcanzó máximos intradía de US$120 por primera vez desde enero de 2022. La parálisis logística es de tal magnitud que productores como Arabia Saudita han tenido que recortar producción ante la imposibilidad de movilizar el inventario saturado.
Colombia: Inflación básica en su punto más alto desde 2024
En el frente interno, los datos de inflación de febrero (5,29 %) publicados el viernes siguen siendo el principal motor de preocupación para los analistas.
Aunque el precio de los alimentos muestra alivio, la inflación sin alimentos ni regulados saltó al 5,51 %, su registro más alto desde agosto de 2024.
Este incremento de 12 puntos básicos en la inflación básica complica el panorama para el Banco de la República, ya que sugiere que las presiones en servicios y bienes no regulados son más persistentes de lo esperado, lo que podría frenar futuros recortes en las tasas de interés.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,33 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,950 %; la jornada anterior estaban en 12,201 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,974 % desde los 14,141 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,780 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,891 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,950 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,075 %.
—