Dólar en Colombia sube en jornada Next Day marcada por un PIB menor al esperado; deuda pública se desvalorizó

En una sesión de baja liquidez debido al feriado del «Día de los presidentes» en Estados Unidos, el dólar en Colombia registró un ligero ascenso operando bajo la modalidad Next Day. La divisa cerró en $3.666, lo que representa un incremento de $12 frente al último dato del viernes pasado ($3.654).
El comportamiento del mercado estuvo influenciado por la publicación del dato de crecimiento económico en Colombia y un entorno internacional de consolidación para el billete verde, con el índice DXY situándose en 97,08 puntos (+0,17 %).
Para las próximas sesiones, analistas anticipan que el USD/COP se mueva en un rango acotado entre los $3.630 y los $3.675, con posibles extensiones hacia los $3.690 si persiste la cautela tras el dato del PIB y la incertidumbre sobre las primas de riesgo país, según Acciones & Valores.
En su informe de mercados, la firma explicó que al ser una jornada de baja profundidad por el festivo en EE. UU., los movimientos pudieron verse amplificados por órdenes puntuales. El sesgo de corto plazo sigue siendo lateral, apoyado en un petróleo estable, pero presionado por las incertidumbres fiscales y políticas locales.
A nivel internacional, el dólar se mantuvo estable tras la reciente moderación del IPC estadounidense. Con la Reserva Federal manteniendo una postura paciente y el mercado proyectando el primer recorte de tasas para mitad de año, el DXY carece de catalizadores inmediatos para romper su rango actual de los 97 puntos, de acuerdo con Acciones & Valores.
Petróleo: Brent actúa como ancla
Los precios del crudo mostraron un comportamiento mixto en el inicio de la semana. El barril WTI se ubicó en US$63,56 (+1,29 %) y el Brent en US$68,58.
A pesar de las advertencias de Washington sobre posibles tensiones con Irán, el mercado está sopesando la posibilidad de un acuerdo nuclear y las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre un superávit de oferta para 2026. La expectativa de un aumento en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir de abril sigue limitando el potencial alcista.
Noticia en Colombia: crecimiento económico
El foco de la jornada local estuvo en las cifras reveladas por el DANE sobre el desempeño de la economía colombiana.
El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2,6 % en todo 2025. Aunque la cifra supera los registros de 2023 (0,8 %) y 2024 (1,5 %), el resultado decepcionó al mercado y al propio Gobierno, que esperaban una expansión de entre el 2,8 % y el 3,1 %.
Economistas como Diego Montañez señalan que este es el tercer año consecutivo con un crecimiento por debajo del promedio histórico del 3,6 %, confirmando una recuperación «gradual, pero no acelerada».
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,51 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,950 % desde los 12,800 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,145 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,950 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,464 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,295 %.
