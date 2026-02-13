Dólar en Colombia cierra la semana a la baja en un clima de calma técnica; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense finalizó la semana con una leve tendencia bajista en el mercado colombiano, manteniendo la tónica de estabilidad y movimientos contenidos que caracterizó a la divisa durante los últimos días. La moneda cerró la jornada en $3.654, lo que representa un descenso de $9 frente al último dato de ayer ($3.663).
La divisa abrió la sesión en $3.670 y, tras alcanzar un máximo de $3.672,50, cedió terreno paulatinamente hasta tocar un mínimo de $3.636. Este comportamiento se alineó con la leve debilidad global del billete verde, cuyo índice DXY se situó en 96,85 puntos (-0,07 %).
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, destacó que el dólar a nivel mundial parece haber encontrado un techo sólido en los 97 puntos. A pesar de que la región mostró un comportamiento alcista, en Colombia la moneda no logró sostener los niveles de apertura.
El mercado local cerró la semana operando en un entorno de baja volatilidad y sin noticias de alto impacto que alteraran el rumbo de la tasa de cambio. Según JP Tactical Trading, la jornada se definió nuevamente por flujos equilibrados y una «completa ausencia de catalizadores» que permitieran un cambio en la tendencia del precio.
Petróleo: Balance semanal con pérdidas del 3 %
A pesar de una leve recuperación en la sesión de hoy, los precios internacionales del crudo cerraron una semana difícil al alza.
El barril WTI terminó negociaciones en US$63,10 (+0,41 %) y el Brent en US$67,95 (+0,64 %).
La recuperación diaria no fue suficiente para borrar las pérdidas acumuladas. El petróleo cerró la semana con una caída cercana al 3 %, presionado por las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que anticipa un superávit récord de 3,7 millones bpd para este 2026. Además, la diplomacia de la administración Trump hacia Irán ha seguido diluyendo la prima de riesgo geopolítico.
Noticias en Colombia
En el frente local, el DANE reveló que las ventas del comercio minorista crecieron un robusto 11,7 % en todo 2025, evidenciando el fuerte dinamismo del consumo en los hogares. No obstante, la industria manufacturera apenas creció un 1,9 %, marcando una brecha significativa entre el gasto de los colombianos y la capacidad productiva del país.
La noticia de día fue la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 en Colombia en más del 23 % argumentando que se infringió la norma que fija los criterios obligatorios que debe considerar el Ejecutivo cuando determina el salario mínimo de manera unilateral.
Por ahora, el mercado descarta hacer ajustes en sus proyecciones de inflación o tasas en respuesta a la noticia porque la incertidumbre permanece. Lo que sí se movió fue la curva de TES, un hecho fue atribuido a una señal de que en el país hay balance de pesos y contrapesos más que al anuncio per se, de acuerdo con David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,23 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,351 %; la jornada anterior no registraron en el SEN.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,800 % desde los 12,999 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,950 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,100 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,295 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,401 %.
