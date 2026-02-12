Nueva jornada del dólar en Colombia estable: se mantiene cerca de $3.600; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró una nueva jornada de estabilidad en el mercado colombiano, cerrando prácticamente sin cambios respecto a la víspera. La divisa finalizó en $3.663, apenas un peso por debajo del cierre de ayer ($3.664), consolidando una fase de lateralidad que los analistas describen como una negociación «comprimida».
La moneda abrió en $3.664,99 y mostró un comportamiento volátil, pero sin dirección clara, según analistas, con un precio máximo de $3.682,82 y un mínimo de $3.647,51.
Este comportamiento lateral local contrastó con el leve fortalecimiento del dólar a nivel internacional, donde el índice DXY subió a los 96,97 puntos (+0,14 %), rozando nuevamente el techo de las 97 unidades.
Paula Chaves, analista de HFM, destacó que el mercado carece de un impulso direccional claro. Aunque el rango amplio se mantiene entre los $3.600 y $3.700, las variaciones recientes han sido reducidas debido a la falta de flujos institucionales de gran tamaño, lo que deja el mercado a merced de flujos puntuales y técnicos.
Por su parte, Andrés Sánchez de Credicorp Capital identificó un pivote técnico en los $3.665, con niveles de soporte en $3.642 y resistencias en $3.688.
Petróleo retrocede pese a máximos de cinco meses
Los precios del crudo vivieron una sesión de fuertes ajustes, cediendo terreno tras haber alcanzado niveles máximos no vistos desde septiembre.
El barril WTI cerró en US$62,70 (-2,99 %) y el Brent en US$67,37 (-2,93 %).
Aunque la prima de riesgo por las tensiones entre EE. UU. e Irán sigue presente, el impacto bajista de un incremento mayor al esperado en los inventarios reportado por la Administración de Información Energética (EIA) terminó pesando más en la sesión de hoy, corrigiendo parte del rally reciente.
EE. UU.: Mercado Laboral sigue bajo la lupa
En Estados Unidos, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron en 5.000 registros, situándose en 227.000. Si bien la cifra es menor a la semana previa, se ubicó por encima de las 222.000 que esperaba el mercado, sugiriendo que la expansión del mercado laboral estadounidense es ligeramente más lenta de lo proyectado.
En Colombia, la Contraloría General encendió las alarmas al revelar que la contratación directa en el gobierno Petro alcanzó los $32,88 billones, un incremento del 30,4 % en valor frente al mismo periodo de 2022. Analistas piden mesura al Ejecutivo, especialmente en el marco de la emergencia económica decretada, factor que genera ruido sobre la gestión del gasto público.
Además, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, insistió en que la decisión de recortar tasas en la primera Junta del año se tomó con base en cuidar la actividad económica nacional, al tiempo que se usan los mecanismos para controlar el aumento del IPC. En entrevista con El Espectador dijo que lo primordial se centra en que la inflación baje, o al menos se mantenga controlada ante las presiones vigentes.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,23 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,999 % desde los 12,950 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,100 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,090 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,401 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,470 %.
