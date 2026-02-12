Gerente del Banco de la República explica las condiciones para volver a bajar las tasas de interés: ¿Lo ve difícil?

El Banco de la República, por mayoría de sus codirectores, decidió que las tasas de interés en Colombia subieran 100 puntos, hasta el 10,25 %.
Varios hechos condicionaron la decisión, pero la más importante tuvo en cuenta el aumento del salario mínimo, del 23 %, y sus importantes implicaciones para la inflación.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que la decisión se tomó con base en cuidar la actividad económica nacional, al tiempo que se usan los mecanismos para controlar el aumento del IPC.
Villar explicó la decisión de la mayoría de los codirectores y también señaló cuáles van a ser los determinantes para que las tasas de interés vuelvan a bajar.
En entrevista con El Espectador, Villar aseguró que lo primordial se centra en que la inflación baje, o al menos se mantenga controlada ante las presiones vigentes.
“Bajará como consecuencia de esta política monetaria restrictiva. Es importante que la sociedad, con todos sus actores, los empresarios, los trabajadores, el Gobierno, crean en la meta de inflación. Si todos creemos que la inflación va a ser del 3 %, los ajustes que se hacen en precios están amparados por ese caparazón”, dijo el gerente.
Más riesgos para la inflación que ve el gerente del Banco de la República
Al tiempo que explicó que “si ajustamos las expectativas, si todos hacemos que nuestros ajustes sean acordes con esa meta, la inflación va a bajar más rápido y en esa medida la tasa de interés también puede bajar”.
El gerente del Banco de la República agregó que se cree que la expectativa a corto plazo se vaya a ajustar de manera muy fuerte, llevando a que las expectativas de más largo plazo, para 2027 y 2028, empiecen a reflejar la credibilidad en que el emisor se va a encargar de evitar que el aumento de la inflación.
Aclaró en todo caso Villar que el aumento de la inflación para 2026 es probablemente inevitable, pero para los años subsiguientes, con una política monetaria más estricta, se puede volver a conducir la inflación hacia la meta.
“En la medida en que todos los agentes económicos vean que eso va a suceder y le crean a la política del Banco, el proceso puede ser mucho menos costoso y más eficaz”, agregó en su entrevista con El Espectador.