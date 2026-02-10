Banco de la República reconoce que aumento fuerte de tasas es “exigente para la economía”

Las recientes minutas de la Junta Directiva del Banco de la República para el mes de enero explican la postura de los codirectores que votaron, en su mayoría, por aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos, decisión que superó las expectativas de los analistas locales.
Dice el documento que este grupo acepta que la decisión sobre la tasa de interés de política es “exigente para la economía”, pero que es fundamental para evitar un desanclaje persistente de la inflación con respecto a la meta y un deterioro de la actividad económica en el mediano y largo plazo, así como para garantizar la estabilidad macroeconómica en el país.
La decisión, dicen las minutas del Banco de la República, es fundamental para enfrentar “el grave riesgo de perder la credibilidad de la Junta Directiva” en su compromiso con la meta de inflación y su capacidad de cumplir con el mandato constitucional.
“Desde su introducción en 2000 la estrategia de inflación objetivo le ha reportado al país incuestionables beneficios macroeconómicos, y que consideran deber de la Junta continuarla defendiendo, máxime si se tiene en cuenta que 2025 fue el quinto año consecutivo de incumplimiento de la meta de inflación”, dicen las minutas.
Más razones de la Junta del Banco de la República
Adicionalmente, los directores señalan que la inflación dejó de caer en 2025 y las expectativas empezaron a ver un importante aumento en el segundo semestre del año, a medida que se daba deterioro de las finanzas públicas y fortalecimiento de la demanda interna.
Y hacen énfasis estos codirectores del Banco de la República que la decisión del Gobierno de decretar un aumento del salario mínimo para 2026 “por encima del 23 % agravó esta situación al provocar un incremento significativo de las expectativas de inflación”.
Adicionalmente, esa decisión “amenaza con amplificar otros desequilibrios macroeconómicos, como el desbalance de cuenta corriente y el déficit fiscal, dado su impacto significativo sobre el gasto público en pensiones y otros rubros”.