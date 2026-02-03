Banco de la República respondió si las tasas de interés en Colombia van a volver a subir con fuerza

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de subir las tasas de interés en Colombia 100 puntos básicos, hasta el 10,25 %, genera nuevos escenarios para el país.
Uno de estos tiene en cuenta, dicen los analistas locales, que la tasa de política monetaria acabe año bastante más por encima del 11 % previsto por el mercado hace unas semanas.
Algunos expertos locales anticipan, con esta postura del Banco, posibles nuevos aumentos de las tasas de interés en Colombia en proporciones también muy altas.
En el marco de la rueda de prensa luego de la decisión del emisor, el gerente Leonardo Villar explicó lo que viene para la decisión de las tasas con los nuevos escenarios de precios.
Indicó el gerente que cualquier decisión de las tasas de interés en Colombia que se tome en las próximas juntas van a seguirse de los datos macroeconómicos que se analicen; es decir, los incrementos van a depender de lo que sea el contexto de precios.
¿Qué más ve el Banco sobre las tasas de interés en Colombia?
Agregó Villar que, en todo caso, cualquier decisión que se tome del emisor se centra en la necesidad de que se cuide la actividad económica y el bolsillo de los hogares colombianos.
“La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible”, dijo la Junta del Banco en su comunicado.
Dentro del horizonte de análisis, el emisor explicó que habrá que seguir sopesando varios frentes de la economía nacional y también lo que pueda pasar con el escenario externo.
“La incertidumbre sobre las condiciones externas continúa siendo elevada en vista de los riesgos asociados a un escalamiento de los conflictos comerciales, las medidas migratorias en los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos y la percepción del riesgo soberano de Colombia”, agregó la Junta.