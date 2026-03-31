Dólar en Colombia termina al alza en medio de fuertes tensiones entre el gobierno Petro y el BanRep

Durante la última jornada de marzo, el dólar en Colombia vio un leve repunte, del orden del $4 y en los $3.675, cuando se compara con el cierre de este lunes 30 de marzo.
El precio mínimo durante la jornada fue de $3.645, mientras que el valor máximo se disparó hasta los $3.675.
El precio promedio del dólar en Colombia, con esto, es de los $3.661, lo que son $8 menos cuando se compara con el valor de la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera para este martes.
Varios hechos condicionan con fuerza el comportamiento de la moneda estadounidense, siendo uno de los más importantes el nuevo choque entre el gobierno Petro y el Banco de la República por lo que fue el aumento de 100 puntos básicos en las tasas de interés.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, las políticas del Banco de la República van en contra de la actividad económica nacional, al tiempo que el ejercicio del emisor pareciera, dijo, ir en contra de las necesidades que plantea el ejecutivo.
“Son completamente inocuas las medidas que pretende tomar la mayoría de la Junta Directiva para controlar la inflación, dijo el ministro Ávila.
En el plano internacional, el dólar en Colombia sigue de cerca el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que volvió a mantener los precios del petróleo bastante más por encima de los US$100.
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Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,285 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,019 % desde los 13,886 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,620 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,460 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,890 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,750 %.
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