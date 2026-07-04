Domino’s Pizza lanza campaña para jugar un partido con Óscar Córdoba en Colombia

La temporada mundialista se ha convertido en uno de los principales momentos de consumo para las cadenas de restaurantes en Colombia. Con millones de aficionados siguiendo los partidos y reuniéndose para verlos, las marcas aprovechan este escenario para lanzar campañas que combinan promociones, experiencias y nuevos productos.
En ese contexto, Domino’s Pizza Colombia presentó una estrategia enfocada en conectar con los aficionados más allá de la entrega de alimentos. La compañía anunció dos iniciativas para esta temporada: una experiencia en la que algunos consumidores podrán jugar un partido junto al exarquero Óscar Córdoba y el lanzamiento de una nueva pizza inspirada en sabores tradicionales colombianos.
La campaña también incorpora una colección de tarjetas promocionales que se entregarán con las compras realizadas durante el periodo de la actividad. Según la compañía, todas las pizzas participantes incluirán algún beneficio para los consumidores, con premios que van desde descuentos hasta artículos coleccionables y experiencias relacionadas con el fútbol.
Con esta apuesta, Domino’s busca fortalecer su presencia en uno de los momentos de mayor conversación alrededor del deporte en el país, aprovechando la afinidad que existe entre el fútbol y el consumo compartido de comida durante los partidos.
Óscar Córdoba será el protagonista de la nueva campaña de Domino’s Pizza
Uno de los principales atractivos de la campaña será la posibilidad de disputar un partido junto a Óscar Córdoba, uno de los futbolistas colombianos con mayor reconocimiento internacional.
El exportero, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con Boca Juniors, además de integrante de la Selección Colombia durante varios años, será la figura central de una dinámica que permitirá a algunos clientes vivir una experiencia en la cancha con él.
La convocatoria estará ligada a las tarjetas promocionales que acompañarán las compras realizadas durante la campaña. Además de la posibilidad de jugar con Córdoba, los participantes podrán encontrar descuentos, balones coleccionables y otros incentivos.
«Para muchos colombianos, pocas figuras representan tanto la historia, la pasión y la emoción del fútbol como Óscar Córdoba. A partir de esa conexión construimos una campaña que les brinda a nuestros consumidores la oportunidad de compartir en la cancha con él«, afirmó Carolina Díaz, directora de Domino’s Pizza Colombia.
Domino’s de la Tierrita: la nueva apuesta de la marca en Colombia
La segunda novedad presentada por la cadena es Domino’s de la Tierrita, una pizza desarrollada con ingredientes asociados a la gastronomía colombiana.
La receta incluye chicharrón y plátano maduro, dos productos ampliamente consumidos en distintas regiones del país. Con este lanzamiento, Domino’s busca ampliar su portafolio con una propuesta enfocada en sabores locales y responder a las nuevas preferencias de los consumidores.
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«La temporada futbolera representa uno de los momentos de mayor consumo compartido para la categoría. Por eso, desde Domino’s decidimos fortalecer nuestro portafolio con lanzamientos que conectan tanto con la innovación como con sabores cercanos a los colombianos», señaló Díaz.