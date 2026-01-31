Dos fichajes en Brasil valen más que las nóminas de Nacional, Junior, América y Millonarios juntos

El mercado de fichajes en Sudamérica entró en una nueva dimensión. Flamengo cerró la contratación de Lucas Paquetá por cerca de 41,25 millones de euros, una cifra que lo convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano. El dato no es menor, pues ese monto supera el valor de mercado conjunto de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, las dos plantillas más costosas del fútbol colombiano en 2026 según Transfermarkt.
Además, las cifras permiten dimensionar la brecha económica que separa hoy al Brasileirão del resto de ligas de la región. Mientras en Colombia los clubes con mayor músculo financiero apenas llegan a los 20 millones de euros en valor de mercado total, en Brasil varios equipos están en capacidad de pagar esa cifra, o incluso más, por un solo jugador.
De acuerdo con Transfermarkt, Atlético Nacional tiene en 2026 una plantilla valorada en casi 20 millones de euros, seguido por Junior de Barranquilla con 16 millones, América de Cali con 14,20 millones, Medellín con 12,80 millones y Tolima con 12,60 millones de euros. Millonarios aparece fuera del top 5 con un valor de 12,45 millones de euros.
Para evidenciar esa brecha, basta con ver que los fichajes de Vitor Roque por Palmeiras y de Lucas Paquetá en el fútbol brasileño, moviliza más de 67 millones de euros, una cifra que supera el valor de mercado conjunto de Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América y Millonarios, cuatro de los clubes más representativos del fútbol colombiano.
Mientras estos equipos suman poco más de 62 millones de euros en valor de plantilla según Transfermarkt, en el Brasileirão dos operaciones individuales bastan para dejar en evidencia que el poder financiero brasileño ya se mueve en una escala completamente distinta dentro del continente.
Lucas Paquetá y el salto financiero que marca una época en Sudamérica
El fichaje de Lucas Paquetá por Flamengo representa un punto de quiebre. El club de Río de Janeiro acordó con West Ham United una transferencia cercana a los 42 millones de euros, superando el récord previo del fútbol sudamericano. Nunca antes un club del continente había desembolsado una cifra de ese tamaño por un jugador.
El movimiento responde a una estrategia clara. Flamengo busca sostener su hegemonía local y continental tras consolidarse como uno de los clubes más exitosos de la última década en la Copa Libertadores. La inversión en Paquetá apunta a reforzar el corto y mediano plazo, pero también evidencia la capacidad financiera que hoy tienen los grandes clubes brasileños para competir de igual a igual con mercados europeos intermedios.
Este contexto deja en evidencia una realidad incómoda para el entorno colombiano. Mientras los clubes del FPC estructuran sus proyectos deportivos con presupuestos ajustados y fuerte dependencia de ventas al exterior, en Brasil los ingresos por derechos de televisión, patrocinio, taquilla y transferencias permiten operaciones que resultan imposibles de replicar en Colombia.
El Brasileirão concentra fichajes que superan a cualquier club colombiano
El caso Paquetá no es una excepción. En los últimos mercados, el fútbol brasilero ha protagonizado varias de las transferencias más costosas de la historia sudamericana. Gerson, fichado por Cruzeiro por 27 millones de euros y Vitor Roque, adquirido en 2025 por Palmeiras por 25,5 millones.
En esos casos, el valor del fichaje individual supera el valor total de cualquier plantilla del fútbol colombiano. Ningún club del FPC alcanza siquiera los 25 millones de euros en valor de mercado, según Transfermarkt.
La comparación es contundente: tres futbolistas en Brasil representan una inversión superior a 137 millones de euros, mientras que los cinco equipos más caros de Colombia apenas superan la mitad de esa cifra. En términos económicos, el Brasileirão ya opera en una escala distinta dentro de Sudamérica.
Con el dinero que Flamengo pagará por Paquetá, podría cubrir el valor total de la plantilla de al menos ocho clubes del FPC de menor presupuesto, y aún conservar margen para nuevas inversiones. Esta desproporción explica por qué los equipos brasileños dominan de forma recurrente los torneos continentales.
Los cinco equipos más caros del fútbol colombiano en 2026
Según Transfermarkt, el ranking de los clubes colombianos con mayor valor de mercado en 2026 está encabezado por Atlético Nacional con 19,63 millones de euros. Junior de Barranquilla ocupa el segundo lugar con 16 millones, seguido por América de Cali con 14,20 millones, Medellín con 12,80 millones y Tolima con 12,60 millones. Millonarios viene después con 12,45 millones.
Estos seis clubes concentran la mayor parte del valor económico del fútbol colombiano. Sin embargo, incluso sumados, no alcanzan el músculo financiero de los principales equipos brasileños. La diferencia no solo se refleja en fichajes, sino también en salarios, profundidad de plantilla y capacidad de retener talento.
El impacto se traslada al plano deportivo. En competencias como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los clubes colombianos enfrentan rivales con plantillas que duplican o triplican su valor de mercado. La brecha condiciona la planificación deportiva y limita el margen de error.
Una brecha estructural que marca la competencia continental
Brasil consolidó un modelo de ingresos sostenido que le permite atraer talento, repatriar figuras y competir con ligas europeas secundarias. En contraste, el fútbol colombiano sigue operando bajo un esquema de formación y exportación, con baja capacidad de reinversión.
El fichaje de Lucas Paquetá sintetiza esa transformación. No se trata solo de una cifra récord, sino de un mensaje claro al mercado: los grandes clubes brasileños juegan otra liga en términos financieros. Para Colombia, la comparación expone un desafío estructural que va más allá del rendimiento deportivo y se instala en el corazón del negocio.
Las cifras de Transfermarkt no dejan margen para interpretaciones. Hoy, un solo jugador en Brasil puede valer más que cualquier equipo del fútbol colombiano. Y en el caso de Paquetá, incluso más que dos de los clubes más importantes del país juntos.