Ecopetrol, Nutresa y Davivienda, acciones que más suben en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 23 de septiembre de 2025 en 1.871,46 puntos y no registra cambios al cierre día 0,00 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 35,65 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.880 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $111.967 millones, mostrando una variación positiva de 19,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $85.757 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 4,31 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $19.571 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Mineros (Mineros sin cambios 0,00 %) que negoció $18.174 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 0,16 %) que transaron un monto de $14.775 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) que suben 4,31 %.
- En la segunda casilla, Grupo Nutresa (Nutresa) que avanzó 3,80 %.
- Finalmente, los títulos de Davivienda preferencial (PFDavvnda) 2,41 %.
Las acciones de Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) cayeron – 2,09 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap