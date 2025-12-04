Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía

Ecopetrol inauguró granja solar La Iguana en Antioquia, proyecto para avanzar en energías renovables

Ricardo Roa, presidente de la organización, dijo que este es un paso hacia la transición a energías renovables.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol
Ecopetrol inauguró la granja solar La Iguana, ubicada en Yondó, Antioquia. La compañía aseguró que este proyecto contará con una capacidad de 26 megavatios pico, lo cual permitiría una generación anual de 42,2 gigavatios hora, con 42.840 paneles instalados en 26 hectáreas.

Esta granja solar abastecería principalmente la refinería de Barrancabermeja y los campos de producción Casabe y Llanito, con la finalidad, según lo dijo la compañía, de fortalecer su eficiencia energética y contribuir a la descarbonización de las operaciones que desarrolla en el Magdalena Medio.

También señaló que esto permite sustituir la energía que la estatal petrolera le compra al Sistema Interconectado Nacional, con lo cual liberaría una energía equivalente al consumo de 23.500 hogares, además de evitar el uso de 1,09 Giga BTU al día de gas, lo que representa una reducción aproximada de 26.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Ricardo Roa, presidente de la compañía, ha manifestado en varias ocasiones que el objetivo es fortalecer las fuentes renovables al interior de la empresa.

Por ello, la compañía señaló que La Iguana hace parte de su proceso para avanzar en la diversificación de sus fuentes de energía. Agregó que la entrada en operación de este proyecto es un paso para avanzar en la meta de 900 megavatios de capacidad en energías renovables instalada en 2025.

