Ecopetrol lanza proceso para comercializar gas natural importado por Puerto Bahía en Cartagena

Ecopetrol anunció oficialmente el inicio del proceso de comercialización de gas natural importado a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena, y en colaboración con Frontera Energy.
La firma dijo en un comunicado que esta se proyecta como la alternativa más rápida y eficiente disponible actualmente en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas bajo condiciones competitivas.
Bayron Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición de Ecopetrol, señaló que este proyecto de regasificación es fundamental para fortalecer el abastecimiento de gas a corto plazo. Con él se logrará la conversión de gas natural licuado que proviene del exterior a su estado gaseoso para ser inyectado al sistema de gasoductos en Colombia y abastecer la demanda interna.
Recomendado: Ecopetrol confirma que busca negociar con Venezuela, pero no será pronto
Así mismo, destacó que la iniciativa responde a una visión de mediano y largo plazo enfocada en la confiabilidad, sostenibilidad y eficiencia del sistema energético colombiano.
El proyecto contempla un servicio de regasificación contratado por un periodo de siete años, con una capacidad que aumentará de forma progresiva.
Según los términos del anuncio, la operación iniciará con una capacidad de 126 giga BTU por día (GBTUD) a partir del 1 de diciembre de 2026 y se expandirá hasta alcanzar los 370 GBTUD a partir del 1 de diciembre de 2028.
Esta infraestructura estratégica se sumará al portafolio de abastecimiento del Grupo Ecopetrol, sirviendo como complemento a otros proyectos clave, como los desarrollos costa afuera (offshore) en el Caribe, los cuales tienen como meta incorporar aproximadamente 470 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) hacia el año 2030.
Detalles de la oferta comercial
Para atender las necesidades del mercado, Ecopetrol ofrecerá dos productos específicos de gas en firme sujeto a condiciones, ambos con punto de entrega en Mamonal (Cartagena) y conexión al Sistema Nacional de Transporte (SNT).
El primero permitirá un volumen de 126 GBTUD disponible por un periodo de siete años, desde diciembre de 2026 hasta noviembre de 2033.
El segundo alcanzará un volumen de 244 GBTUD disponible por cinco años, desde diciembre de 2028 hasta noviembre de 2033.
Los documentos técnicos y comerciales de este proceso ya se encuentran publicados en el portal web oficial de la compañía para consulta de los interesados.
—